خلافات الجيرة .. القبض على طرفى مشاجرة شبرا الخيمة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص وإطلاق أحدهم أعيرة نارية من بندقية خرطوش بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية .

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن وأنه بتاريخ 18 / الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول (4 أشخاص) طرف ثان 6 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" جميعهم مقيمين بدائرة القسم ، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال ، تعدوا خلالها بالضرب على بعضهم وقيام الطرف الثانى بإطلاق أعيرة نارية من أسلحة نارية كانت بحوزتهم محدثين إصابة الطرف الأول وتم نقلهم لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم .

تم ضبط الطرف الثانى وتم بإرشادهم ضبط الأسلحة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ( بندقية خرطوش – 2 فرد خرطوش ) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





