إصابة سيد رجب خلال تصوير مشاهد فيلم شلة ثانوي

أصيب الفنان سيد رجب، خلال كواليس تصوير مشاهد أكشن ضمن أحداث فيلم «شلة ثانوي»، التي كان يتم تصويرها في الصحراء.

وخلال الكواليس رفض سيد رجب، الاستعانة بـ دوبلير، خلال المشاهد التي جمعته مع الفنان بيومي فؤاد والفنان فتحي عبد الوهاب، وتفاقمت الإصابة بعدما تحامل على نفسه لاستكمال تصوير المشاهد.

وخضع سيد رجب، للفحوصات الطبية بعد الإصابة وأمره الأطباء بالراحة التامة.

إصابة سيد رجب

إصابة سيد رجب

فيلم شلة ثانوي

ويضم الفيلم كوكبة من الفنانين يجتمعون لأول مرة في عمل فني من تأليف، عبدالفتاح كمال.

الفيلم الجديد من إنتاج صفوت غطاس ومحمد فوزي ، ويمثل عودة مهمة لهما إلى عالم السينما، بعد التركيز خلال السنوات الماضية في مجال الدراما.

ويدور الفيلم في قالب اجتماعي كوميدي، حول ثلاثة أشخاص يواجه كل منهم أزمة في مجاله تشعره بالمهانة وانعدام الجدوى، يقدمون على إثبات قدراتهم من خلال عمل مدوي، مبهر، وغير قانوني، فيما تنتهز سمسارة فاتنة الفرصة وتحاول توجيه خطتهم لأغراض خبيثة، تنجح في إحداث الشقاق بينهم، لكن الصداقة تنتصر في النهاية.

وكتب المؤلف عبدالفتاح العديد من الأعمال تنوعت بين الروائية والتسجيلية والسيت كوم، بينها: سيت كوم (٦ ميدان التحرير) إخراج كاملة أبو ذكرى وفيلم (سقراط ونبيلة) إخراج هشام الشافعى وفيلم (شلة ثانوي) حاصل على جائزة أفضل سيناريو - فرع كبار الكتاب تحت أسم فيلم (المدير) بمسابقة ساويرس الثقافية.

أما المخرج هشام الشافعي، فقدم العديد من الأفلام، من بينها: فيلم (إحنا اتقابلنا قبل كدا) بطولة (آسر ياسين - نيللى كريم) وفيلم (سقراط ونبيلة) بطولة (أشرف عبد الباقى - أحمد فتحى - محمد فهيم) ومسلسل (شارع عبد العزيز) الجزء الثانى بطولة (عمرو سعد).