الإغاثة الطبية بغزة: الاحتلال يستهدف المستشفيات والطواقم الطبية بشكل ممنهج

أكد محمد أبو عفش مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، أن قوات الاحتلال تعلم جيدا أن العمل الصحي أساس لوجود حياة داخل قطاع غزة».

وقال إنه عندما يتم استشهاد 44 طبيب من أمهر الأطباء داخل قطاع غزة واعتقال 1500 شخص من كوادر مستشفيات القطاع، هذا يؤكد أن الاحتلال يعلم جيدا أن هذه المنظومة التي تحافظ على الحياة داخل قطاع غزة.

وأشار إلى أن الاحتلال يتعمد إخراج القطاع الصحي من الخدمة وموت المصابين ووفاة الأطفال وكبار السن، حيث أن العمود الأساسي داخل غزة هو الأطباء والمنظومة الصحية العاملة في القطاع.

وقال محمد أبو عفش في مداخلة هاتفية على قناة “القاهرة الإخبارية”: "الاحتلال لا يبقي أي شيء داخل قطاع غزة من استهداف للمستشفيات والطواقم الطبية واعتقالات واستباحة لكل شيء، وأخرها كان اعتقال الدكتور مروان الهمص مدير المستشفيات الميدانية الذي كان في جولة ميدانية لزيارة المستشفيات للتأكد من وجود كل ما يلزم.

وأضاف «أبو عفش»، أن هذه الأعمال التي تقوم بها قوات جيش الاحتلال من اعتقال الطواقم الطبية واستهداف لكل المنظومة الصحية هو استهداف بشكل ممنهج للعمل الصحي داخل قطاع غزة حتى يتوقف الأطباء والممرضون والعاملين داخل المستشفيات عن تقديم الخدمة الصحية.