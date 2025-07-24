رانيا منصور تخطف الأنظار بالتايجر المكشوف

نشرت الفنانة رانيا منصور ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ..

تفاصيل إطلالة رانيا منصور..

وظهرت رانيا منصور، باطلالة جريئة مرتدية ملابس رياضية بالتايجر .

وتعتمد رانيا منصور ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

إليكم الصور..