الخارجية البرازيلية: في المرحلة النهائية لتقديم طلب دعم قضية الإبادة في غزة

أعلنت وزارة الخارجية البرازيلية، اليوم، أن بلادها باتت في المراحل الأخيرة من الإجراءات القانونية اللازمة لتقديم طلب رسمي للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان رسمي: "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل مكتوف الأيدي في مواجهة الفظائع المستمرة التي يتعرض لها المدنيون في غزة"، مشددة على التزام البرازيل بالقانون الدولي الإنساني وضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة.

وقال، رياض منصور، مندوب فلسطين في الأمم المتحدة إن إسرائيل دمرت كل شيء في غزة، مشيراً إلى أنها تتعمد استهداف الجوعى في القطاع الفلسطيني، بحسب "العربية".

وتابع في جلسة لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية "غزة مدمرة بالكامل.. ولم يعد هناك فيها أي مظاهر للحياة"، مضيفا "ندعو الآن لتشكيل تحالف من الراغبين في إنهاء مآساة غزة".

ووفقا للأمم المتحدة، فإن معظم الإصابات وقعت أثناء توجه الفلسطينيين إلى مواقع التوزيع التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) المثيرة للجدل، المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، والتي بدأت عملها في 27 مايو.

وقال مسؤولون وشهود عيان فلسطينيون إن الجيش الإسرائيلي مسؤول عن معظم هذه الوفيات.