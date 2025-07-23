رويترز: حماس تسلم ردها على مقترح وقف إطلاق النار

قال مسؤول فلسطيني لوكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، إن حركة حماس سلمت ردها الرسمي على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى الوسطاء، مشيرا إلى أن الرد "يحمل إشارات إيجابية لكنه يتضمن بعض الملاحظات".

وأوضح المسؤول أن الملاحظات الواردة في رد حماس لا تعد رفضا للمقترح، بل تمثل "نقاطا للتعديل يمكن التفاهم بشأنها"، مؤكدا أن الحركة تبدي مرونة واضحة في ظل الضغط الإقليمي والدولي المتزايد لإنهاء الحرب المستمرة منذ أشهر.

في السياق ذاته، ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أن وزراء في المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) عبروا عن تقديرهم بأن احتمال العودة إلى الحرب بعد التوصل إلى صفقة جزئية مع حماس يعد "ضئيلا للغاية"، مضيفة أن كلا من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير معنيان بإنهاء الحرب في هذه المرحلة".