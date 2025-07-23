أطعمة غير متوقعة تحمي من أمراض القلب والسكتة المفاجئة

يرغب عدد كبير من الأشخاص في معرفة الأطعمة المهمة لصحة القلب للتمكن من الحفاظ عليه والوقاية من الأمراض الخطيرة مثل السكتة القلبية.

ووفقا لما جاء في موقع betterhealth رغم عدم وجود طعام "سحري" واحد يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، إلا أن هناك أدلة على أهمية بعض الأطعمة لصحة القلب.

وتشمل الأطعمة التي تحد من أمراض القلب ما يلي:

الأسماك الزيتية

مثل الماكريل والسردين والتونة والسلمون، والتي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية. وقد ثبت أن هذا النوع من الدهون يُقلل من الدهون الثلاثية ويزيد من مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، ويُحسّن مرونة الأوعية الدموية ويُرقق الدم، مما يُقلل من احتمالية تجلطه والوقاية من السكتة القلبية.

بعض الزيوت النباتية

مثل زيت الذرة والصويا والقرطم حيث تحتوي على أحماض اوميجا 6 الدهنية، وتلك التي تحتوي على أحماض اوميجا 3 الدهنية مثل زيت الكانولا وزيت الزيتون وجميعها تساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار عند استخدامها بدلاً من الدهون المشبعة مثل الزبدة.

الفواكه والخضروات

الألياف والبوتاسيوم والمغذيات الدقيقة الأخرى (مثل مضادات الأكسدة ) الموجودة في الفواكه والخضروات توفر الحماية من أمراض القلب كما أنها مصدر مهم لحمض الفوليك، الذي يساعد على خفض مستويات الحمض الأميني الهوموسيستين في الدم، والذي يبدو أنه مرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

الحبوب الكاملة

يرتبط اتباع نظام غذائي غني بالألياف من الحبوب الكاملة بخفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL) وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان (مثل الشوفان والبقوليات والشعير) مفيدة لخفض مستويات الكوليسترول الكلي.



مصادر

الكربوهيدرات غير المكررة ذات الحمل السكري المنخفض مثل الخبز والحبوب الكاملة والبقوليات وأنواع معينة من الأرز والمكرونة ومعظم الفواكه والخضروات تساعد أيضًا في خفض مستويات الدهون الثلاثية في الدم والجلوكوز (السكر)، وتساعد في إدارة مرض السكري وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب

البقوليات والمكسرات والبذور.

مصادر جيدة للبروتينات النباتية والألياف والدهون الصحية والمغذيات الدقيقة للمساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

الشاي وتشير بعض الأبحاث إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي يمكن أن تساعد في منع تراكم الرواسب الدهنية في الشرايين كما أنها قد تعمل كعامل مضاد لتخثر الدم، وتُحسّن تمدد الأوعية الدموية لزيادة تدفق الدم.

أطعمة تحتوي على فيتامين هـ

تشير بعض الدراسات إلى أن فيتامين هـ يعمل كمضاد للأكسدة، ما يساعد على الحماية من كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة.

تشمل مصادر فيتامين هـ: الأفوكادو، والخضراوات الخضراء الداكنة، والزيوت النباتية، ومنتجات الحبوب الكاملة.

تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين هـ بدلاً من المكملات الغذائية ، والتي لم يثبت أن لها نفس التأثيرات الوقائية.



الثوم

وجد أن المركب الموجود في الثوم الطازج يسمى الأليسين ويخفض الكوليسترول الكلي والضار في الدم، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.



الأطعمة الغنية بالستيرولات النباتية

تناول ٢ إلى ٣ جرامات يوميًا من الفيتوستيرولات الستانولات يخفض مستويات الكوليسترول الضار بنسبة ١٠٪ تقريبًا لدى الأشخاص الأصحاء، وكذلك لدى المصابين بارتفاع الكوليسترول أو داء السكري وهذا يعادل ٢ إلى ٣ حصص من الأطعمة الغنية بالفيتوستيرولات، مثل السمن النباتي، والزبادي، والحليب، وحبوب الإفطار.

