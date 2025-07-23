ضبط الشخص المتعدي على طليقته داخل نادٍ في الاسماعيلية| فيديو

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من طليقها؛ لتعديه عليها ونجلهما بالضرب؛ لخلافات بينهم، حال تواجدهم في أحد الأندية لتنفيذ حكم رؤية بالإسماعيلية.

القبض على شخص تعدى على طليقته بالضرب داخل نادٍ بالإسماعيلية

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 18 يوليو الجاري تبلغ للأجهزة الأمنية من صاحبة المنشور من قيام طليقها الظاهر بمقطع الفيديو بالتعدي عليها ونجلهما (سن 11) بالضرب، وإحداث إصابته "بسحجات وكدمات" لخلافات أسرية حال تواجدهم بأحد الأندية لتنفيذ حكم رؤية صادر لصالحه بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية.

وتم ضبط المذكور، وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، فاتخذت الإجراءات القانونية.