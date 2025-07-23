السجن المشدد 15 عاما لـ 4 أشخاص سرقوا 30 ألف جنيه من مندوب شركة بأسيوط

عاقبت الدائرة الثانية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأربعاء، 4 أشخاص بالسجن المشدد 15 عاما لقيامهم بالتعدي على مندوب بالشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز " بوتاجازكو" والاستيلاء على مبلغ مالي 30 ألفا و800 جنيه كانت بحوزته تابعة للشركة بالمدينة الصناعية ببني غالب بمركز أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد الرئيس بالمحكمة وأحمد عصمت الزيني نائب رئيس المحكمة ، وأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبد العال.

سرقة 30 ألفا و800 جنيه من مندوب الشركة



تعود وقائع القضية رقم 3584 لسنة 2025 جنايات مركز أسيوط إلى ورود بلاغ لمركز شرطة أسيوط من " أحمد . ح . م " 40 عاما، مندوب بيع بشركة بوتاجازكو لنقل وتوصيل الغاز بأنه أثناء قيامة بتحصيل مبلغ مالي 30 ألفا و800 جنيها من سيارة تابعة للشركة بناحية المدينة الصناعية ببني غالب بمركز أسيوط قام ثلاثة أشخاص مجهولين باستيقافه وإشهار سلاح ناري صوبه والتعدي عليه بالضرب واستولوا على المبلغ المالي وفروا هاربين .

وضع خطة بحث لضبط المتهمين

وبتقنين الإجراءات القانونية قاد النقيب محمد عادل جارحي معاون وحدة مباحث مركز شرطة أسيوط فريقا من البحث وقام بوضع خطة بحث تضمنت فحص البلاغ ومكان ارتكاب الواقعة باستخدام الوسائل الحديثة والبحث عن شاهد رؤية وفحص خط سير وهروب المتهمين.

تحديد مرتكبي الواقعة

وأسفرت جهود البحث عن الوصول لمرتكبي الواقعة وهم "طلعت . م . ح " 19 عاما طالب ، و " محمد . س . ع " 20 عاما، عاطل ، و " ياسر. ع . ع " 38 عاما، عاطل ، و " أحمد . ع . س " 48 عاما سائق بالشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز بوتاجازكو .



وأشارت التحريات إلى قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم واتفقوا على تتبع المجني عليه أثناء قيامه بتحصيل الأموال عن طريق المتهم الأخير والذي مكنهم من التعرف على هوية المجني عليه .