ترامب يتعهد بخفض الرسوم عن الدول التي تفتح أسواقها أمام منتجات بلاده

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض الرسوم الجمركية عن الدول التي تفتح أسواقها أمام المنتجات الأمريكية، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وكتب ترامب ، في منشور على موقع تروث سوشيال اليوم: "سأتخلى دائما عن الرسوم إذا تمكنت من جعل الدول الكبرى تفتح أسواقها أمام الولايات المتحدة الأمريكية".



وأشار إلى أنه كان من المستحيل جعل الدول تفتح أسواقها دون استخدام "القوة العظيمة للرسوم"، مضيفا: "سأخفض الرسوم في حالة واحدة فقط وهي أن تفتح الدول أسواقها. وإذا لم تفعل سأفرض عليها مزيدا من الرسوم".



ووقع الرئيس الأمريكي في الثاني من أبريل الماضي أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية "متبادلة" على أغلب دول العالم فيما أوضح أن التعريفات الجمركية لن تطبق في جميع الحالات بالمستوى ذاته وأن كل دولة سيتم التعامل معها بشكل مختلف.



وفي التاسع من الشهر ذاته أعلن ترامب تعليق أغلب الرسوم لمدة 90 يوما، لكنه استثنى من ذلك الصين التي تعد ثاني أكبر شريك تجاري لبلاده.