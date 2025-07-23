قناة 12 العبرية: اعتقال المسئول عن عملية تفجير الحافلات في تل أبيب

أعلن جيش الاحتلال مساء اليوم عن اعتقاله للمسئول عن عملية تفجير العبوات الناسفة في عدة حافلات فارغة جنوبي تل أبيب قبل عدة أشهر ، حيث تم الاعتقال الليلة الماضية في مدينة نابلس، بحسب وكالة الأنباء "صفا".

ووفقاً للقناة "12" العبرية، قامت قوّة عسكرية باعتقال المنفذ ويدعى عبد الكريم صنوبر قريباً من المستشفى الوطني في نابلس وهو متنكر، حيث يتهم بأنه وضع العبوات في عدّة حافلات في مدينة بات يام جنوبي تل أبيب خلال شهر فبراير الماضي ، حيث تسبب انفجار 3 منها باحتراق الحافلات الثلاث دون وقوع إصابات.

وانفجرت، في شهر فبراير الماضي، العبوات الثلاث داخل 3 حافلات فارغة في بات يام وذلك بمناطق مختلفة في المدينة ، حيث انفجرت حافلتان في منطقة "بيجين" ، أما الحافلة الثالثة فانفجرت في منطقة "فولفسون" ، كما تم العثور على عبوتين لم تنفجرا في ذات المدينة ومدينة حولون القريبة.

وفي ذات اليوم تم اعتقال اسرائيلي من منطقة "غوش دان" بعد نقله لأحد المنفذين ، ومنذ ذلك الحين يلاحق الجيش والشاباك المسئول عن العملية.