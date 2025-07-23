إعلام إسرائيلي: نتنياهو يلمح لإنهاء الحرب خلال وقف إطلاق النار المؤقت

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أبدى رغبة واضحة في إنهاء الحرب خلال فترة وقف إطلاق النار المرتقبة، بحسب ما نقله وزراء التقوه مؤخرا، من بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن جفير.

وأشارت المصادر إلى أن نتنياهو أكد للوزيرين عزمه استئناف القتال في حال لم تتحقق الأهداف المعلنة للعملية العسكرية، في توازن بين الضغط السياسي الداخلي والاعتبارات الميدانية.

في السياق ذاته، ذكرت مصادر أمنية للهيئة أن أحد الدوافع الأساسية وراء توجه نتنياهو ووزير الاستخبارات غادي زامير نحو إنهاء الحرب، يتمثل في تآكل قوة الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة بعد أشهر من المعارك المستمرة.

وأوضحت الهيئة أن رئيس أركان الجيش، الجنرال هرتسي هليفي، أطلع نتنياهو مؤخرا على تقييم شامل لوضع القوات على الأرض، في إحاطة وصفها المصدر بأنها "لا يمكن تجاهلها"، في إشارة إلى الصعوبات التي تواجهها قوات الاحتلال في الميدان.