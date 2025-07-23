لطلاب الشعبة الهندسية .. كليات تقبل من 60% في تنسيق الجامعات

تصدّر تنسيق الكليات 2025، مؤشرات البحث عبر جوجل، حيث يبحث طلاب الثانوية العامة عن موعد الحدود الدنيا للكليات في تنسيق الجامعات 2024.

ويمكن الاطلاع تنسيق الكليات التي تقبل من 60% علمي رياضة

- كلية آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 250 درجة.

- كلية آداب انتساب موجه الزقازيق 250 درجة.

-كلية آداب انتساب موجه المنصورة 250 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه القاهرة 250 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه بني سويف 250 درجة.

- كلية المعهد الفني للتمريض بمستشفى وادي النيل 250 درجة.

- المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف 250 درجة.

- كلية تربية طفولة مبكرة مطروح 250 درجة.

- تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 250.0

- كلية تربية نوعية الزقازيق 250 درجة.

- كلية معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات رياضة 250 درجة.

- كلية سياحة وفنادق الإسكندرية أكاديمية أخبار اليوم 250 درجة.

- جامعة 6 أكتوبر شعبة علوم حاسب رياضة 250 درجة.

- كلية آداب انتساب موجه الفيوم 250 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 250 درجة.

- المعهد العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 250 درجة.

- كلية تربية نوعية المنصورة 250 درجة.

- كلية معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 250 درجة.

- كلية آداب انتساب موجه بنات عين شمس 250 درجة.

- كلية تربية (طفولة) سوهاج 249.5 درجة.

- كلية تربية (طفولة) الوادي الجديد 249 درجة.

- كلية آداب انتساب موجه طنطا 249 درجة.

- كلية تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة 249.0 درجة.

-كلية حقوق انتساب موجه الإسكندرية 248.5 درجة.

- كلية آداب انتساب موجه كفر الشيخ 248.5 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه عين شمس 248.0 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه حلوان 247.5 درجة.

- كلية آداب جنوب الوادي 247.0 درجة.

- كلية آداب أسيوط 247.0 درجة.

- كلية تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة 247.0 درجة.

- كلية المعهد التكنولوجي للتمريض بالمنيا 246.5 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه بنها 246.5 درجة.

- كلية آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 246.0 درجة.

-كلية آداب المنيا 246.0 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه طنطا 246.0 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه أسيوط 246.0 درجة.

- كلية آداب انتساب موجه بني سويف 246.0 درجة.

- كلية آداب انتساب موجه دمياط 246.0 درجة.

- تربية بني سويف رياضة 246.0 درجة.

- كلية آداب الوادي الجديد 246.0 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه أسوان 245.5 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 245.5 درجة.

- كلية آداب انتساب موجه بور سعيد 245.5 درجة.

- كلية تربية نوعية الفيوم 245.0 درجة.

-كلية آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس 245.0 درجة.

- كلية تربية المنيا رياضة 245.0 درجة.

- كلية تربية نوعية عين شمس 245.0 درجة.

- كلية آداب سوهاج 244.5 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه المنصورة 244.5 درجة.

- كلية معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب رياضة 244.0 درجة.

- كلية آداب انتساب موجه أسوان 244.0 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه مدينة السادات 244.0 درجة.

- كلية آداب انتساب موجه العريش 243.5 درجة.

- كلية آداب انتساب موجه المنيا 243.5 درجة.

- كلية تربية نوعية بنها 243.5 درجة.

- كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك أسوان 243.0 درجة.

- كلية معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادي بمصروفات رياضة 243.0 درجة.

- كلية آداب انتساب موجه أسيوط 243.0 درجة.

- كلية تربية أسيوط رياضة 243.0 درجة.

- كلية آداب انتساب موجه الوادي الجديد 242.5 درجة.

- كلية تربية العريش رياضة 242.0 درجة

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