يبحث طلاب الثانوية العامة عن موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025 وإعلان الحد الأدنى للمرحلة لجميع الشعب .

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

وبحسب مصادر مطلعة من وزارة التعليم العالي، تبدأ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات للعام الدراسي الجديد خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة، على أن يتم تحديد الحد الأدنى للمرحلة وفقًا لمؤشرات النتيجة العامة فور ظهورها.

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