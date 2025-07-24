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جمال عبد الجواد: مصر نجحت في تجاوز أزمات المنطقة بفضل إرث الدولة وتماسكها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جمال عبد الجواد: مصر نجحت في تجاوز أزمات المنطقة بفضل إرث الدولة وتماسكها

جمال عبد الجواد المستشار بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية
جمال عبد الجواد المستشار بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية
علي مكي

أكد الدكتور جمال عبد الجواد، المستشار بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن التحولات الكبرى التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط في العقد الأخير، لم تكن ناتجة عن إرادة داخلية عربية، بل جاءت بفعل تدخلات وأيديولوجيات خارجية.

وسلط  "عبد الجواد" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، الضوء على التجربة المصرية باعتبارها نموذجًا متميزًا في الصمود، حيث نجحت الدولة في اجتياز صدمة "الربيع العربي المزعوم" والحروب الأهلية التي عصفت بعدد من دول الجوار.

وأضاف: "مصر استطاعت أن تتعامل مع الأزمات دون أن تدخل في حالة تفكك أو انهيار، وخلقت حالة ديناميكية فيها تمثيل وتقدم ملموس، وهذا إنجاز لا يستهان به، وهو ما يمكن أن يسري على بقية الأمم في المنطقة".

وفي تعليقه على واقع الحراك السياسي في المنطقة، قال "ما زلنا كعرب لا نصنع واقعنا بأيدينا، وربما نحن محتجزون داخل سياقات مفروضة علينا، ومن يصنع التغييرات الحقيقية في الإقليم ليس نحن".

ولفت إلى أن بعض النخب السياسية تعاطت مع روّاد الغضب بوصفهم مجرد "معارضة"، مؤكدًا أن ما حدث في 30 يونيو يمثل لحظة فاصلة، حيث تمكنت الدولة المصرية من إنهاء وجود تيار الإسلام السياسي في الحياة السياسية، وهو ما أدى إلى تحولهم إلى خصوم خارج المعادلة الوطنية

جمال عبد الجواد نشأت الديهى الشرق الأوسط

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