نشأت الديهي: أمن مصر المائي "خط أحمر" لا يمكن تجاوزه

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الدولة المصرية تحتفظ بحقها الكامل في حصتها في مياه النيل، وتعمل على اتخاذ ما تراه مناسبًا، مشددًا على أن كل الخيارات متاحة أمام القيادة المصرية، وأن المؤسسات المعنية تدير الملف بدقة وهدوء رغم تعقيداته وتشابكاته الإقليمية والدولية.

وقال نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن أمن مصر المائي "خط أحمر" لا يمكن تجاوزه، مؤكدا أن الجانب الإثيوبي يمارس أسلوب المراوغة والتعالي في المفاوضات.

ووجه مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، رسالة للمصريين قائلا "

بقول لكل المصريين: اطمئنوا على أمنكم المائي، نحن في أيدٍ أمينة، والدولة المصرية لن تقبل المساس بحقوقها التاريخية في مياه النيل."