وزير الري الأسبق يكشف أسباب التعنت الأثيوبي بعد إنشاء سد النهضة

أكد الدكتور حسام مغازي، وزير الري الأسبق، أن التعنت الأثيوبي بعد إنشاء سد النهضة، جاء نتيجة التمويل الامريكي، في مراحل سابقة في مشروع سد النهضة، مشيرا إلى أن مرحلة الملئ للسد كان لهِ تأثير على حصة مصر.

وقال حسام مغازي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الكميات المحتجزة في بحيرة السد تعادل تقريبًا الحصة السنوية لمصر من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، وهو ما يوضح مدى جسامة التأثير السلبي للسد على مصر.

وتابع وزير الري الأسبق، أن مصر مستمرة في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية لضمان الاستدامة المائية، بالتوازي مع التمسك بالمسار الدبلوماسي والقانوني للدفاع عن حقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، مؤكدًا أن التحرك المصري يجمع بين القوة التنموية والموقف السياسي الراسخ.