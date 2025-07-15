أستاذ استشعار عن بعد: سد النهضة لن يحجب مياه نهر النيل عن مصر

أكد الدكتور هشام العسكري، أستاذ الإستشعار عن بعد بجامعة تشامبان الأمريكية، أن اثيوبيا أعلنت أن الغرض من إنشاء سد النهضة، هو توليد الطاقة، مشيرا إلى أنه لا يمكن حجب مياة نهر النيل عن مصر من خلال هذا السد، ولكنه يؤثر على فترات الملئ خاصة في فترات الجفاف.

وقال هشام العسكري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن السد الإثيوبي، قد يكون هو واحد من السدود التي يمكن إنشائها على مجرى نهر النيل، مؤكدا أن الإحتياطي الإستراتيجي لمصر من المياه يجعل الوضع أمن.

أستاذ الإستشعار عن بعد بجامعة تشامبان الأمريكية، أنه لو الإيراد المائي في إثيوبيا جاء ضخما سيضطرهم لفتح بوابات سد النهضة بشكل كبير وهو ما يؤثر على السدود السودانية.