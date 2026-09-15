العين يقسو على النصر برباعية نظيفة في دوري أبطال آسيا

حقق فريق العين الإماراتي فوزًا كبيرًا على حساب النصر السعودي، بأربعة أهداف دون رد، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأقيمت مباراة العين والنصر على ملعب «هزاع بن زايد»، في إطار الجولة الأولى من مرحلة الدوري بالبطولة الآسيوية.

وافتتح حسين رحيمي التسجيل لصالح العين في الدقيقة 25، بعدما استغل خطأ في تمرير الكرة من أحد مدافعي النصر، لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة داخل الشباك.

وعاد اللاعب نفسه ليضيف الهدف الثاني للعين في الدقيقة 63، قبل أن ينجح سفيان رحيمي في تسجيل الهدف الثالث بالدقيقة 72.

واختتم جيورغوس جياكوماكيس رباعية الفريق الإماراتي في الدقيقة 85، ليحسم العين انتصارًا عريضًا على حساب النصر.

وشارك المدافع المصري الدولي رامي ربيعة في المباراة كاملة مع فريق العين، وظهر ضمن التشكيل الأساسي للفريق الإماراتي.

وبهذا الفوز، حصد العين أول 3 نقاط له في مشواره بالبطولة، بينما بقي رصيد النصر خاليًا من النقاط.

وتقام بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بنظام مرحلة الدوري، حيث تضم منطقة الغرب 16 فريقًا، ومثلها في منطقة الشرق.

ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى من كل منطقة إلى دور الـ16، الذي يقام بنظام الذهاب والإياب، بينما تقام الأدوار من ربع النهائي وحتى المباراة النهائية بنظام التجمع في السعودية، من مباراة واحدة.