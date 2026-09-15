العمل الجماعي بياخد وقت.. وائل جمعة يطالب جماهير الأهلي بالصبر

تحدث وائل جمعة، نجم الأهلي السابق، عن احتفال أحمد سيد زيزو مع زميليه إمام عاشور وحسين الشحات، عقب تسجيل زيزو هدف الأهلي الأول أمام أبو قير للأسمدة، مؤكدًا أن هناك تحسنًا في حالة لاعبي الفريق مقارنة بالموسم الماضي.

وقال وائل جمعة في تصريحات تليفزيونية: «احتفال زيزو مع إمام والشحات؟ الحمد لله الناس حاسة بحالة اللاعيبة أفضل من الموسم اللي فات».

وأضاف: «شوفنا حاجات كتير سيئة الموسم اللي فات وبنحاول نصلحها، والكلام ده بياخد وقت، العمل الجماعي بياخد وقت في إنك توصل للشكل اللي أنت عاوزه».

وتابع نجم الأهلي السابق: «نتمنى الناس تتفهم الكلام ده وتساعد وتساند على قد ما تقدر، بشكرهم وأوعدهم إننا هنفضل نجتهد ونحاول ونصلح في السلبيات».

واختتم وائل جمعة تصريحاته قائلًا: «بإذن الله بدعم الجمهور واللاعبين ورجولتهم وجدعنتهم وبمعرفتهم بقيمة فانلة الأهلي، إن شاء الله الأمور تكون أفضل».

وكان الأهلي قد حقق الفوز على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل أحمد سيد زيزو الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 16، قبل أن يضيف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليحصد الفريق الأحمر ثلاث نقاط جديدة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتًا، بعدما خاض 5 مباريات، حقق خلالها 4 انتصارات وتعادل في مباراة واحدة.