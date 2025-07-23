عبد المنعم سعيد: مصر تعيش حالة نضج سياسي و"حياة كريمة" غيّرت وجه الريف بالكامل

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، أن المشهد المصري يشهد حاليًا درجة عالية من النضج في السلوك السياسي، في ظل التقدم الملحوظ في عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين مباشرة.



وقال "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، إن مشروع "حياة كريمة" يمثل نموذجًا واضحًا لهذا التحول، لافتًا إلى أن ثلث المشروع تم إنجازه حتى الآن، ما ساهم في تغيير شامل لأوضاع الريف المصري، وانعكس إيجابيًا على الكتلة الجماهيرية التي بدأت ترى واقعًا مختلفًا في وقت وجيز.



وفي تعليقه على تفاعل الدولة مع حادث "السنترال"، أكد أن بعض الأصوات استعجلت إصدار الأحكام دون إدراك لحساسية الموقف، مشددًا على أن التعامل مع مثل هذه الحوادث يندرج تحت بند الأمن القومي، ويستلزم التأني لفهم ما إذا كان الحريق نتيجة عمل إرهابي أو خلل فني، قبل الكشف عن التفاصيل أو تحديد مواقع أخرى.



وأضاف: "كان هناك جهل لدى بعض الأطراف بتعقيدات التكنولوجيا وسوابق الحوادث المشابهة، لكن النتيجة النهائية أثبتت نجاح الدولة في احتواء الأزمة بسرعة وكفاءة".