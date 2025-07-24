مندوب مصر بالأمم المتحدة: إسرائيل تجرّ المنطقة نحو الانفجار.. ولا سلام دون إنهاء الاحتلال

أدان السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي اليوم، مواصلة إسرائيل لسياساتها العدوانية في الأراضي العربية، لاسيما في سوريا ولبنان، مؤكدًا أن هذه الانتهاكات تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي، وتتناقض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد عبد الخالق، متحدثًا باسم المجموعة العربية، أن ما تقوم به إسرائيل من استباحة ممنهجة للأراضي السورية عبر الضربات الجوية المتكررة واستهداف البنية التحتية العسكرية السورية، يُعد خرقًا صارخًا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، مشددًا على أن هذه الأفعال التصعيدية يجب ألا تمر دون مساءلة أو ردع.

كما أشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار جنوب لبنان، الموقع في نوفمبر الماضي، من خلال غارات متواصلة بزعم استهداف مواقع لـ"حزب الله" وبُنى تحتية مرتبطة به.

وشدد على أن مثل هذه الممارسات لا تؤدي سوى إلى تعقيد الوضع الميداني، وجرّ المنطقة إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، بما يهدد جهود السلام والاستقرار في الشرق الأوسط بأكمله.

الاحتلال واستغلال الفوضى

في السياق ذاته، أوضح عبد الخالق أن إسرائيل استغلت الانهيار الذي أعقب تفكك الدولة السورية عقب اندلاع الأزمة في عام 2011، وتقدّمت إلى داخل المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في هضبة الجولان المحتلة، وفرضت أمرًا واقعًا جديدًا بقوة السلاح، في تحدٍ واضح للقرارات الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، الذي أكد أن قرار إسرائيل بضم الجولان باطل ولاغٍ.

دعوة لضمان المحاسبة

وجددت المجموعة العربية عبر كلمة السفير المصري دعوة المجتمع الدولي إلى ضرورة وقف سياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، والضغط من أجل الالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة، وعدم السماح بمزيد من تقويض قواعد النظام الدولي القائم على احترام السيادة الوطنية.

أزمة أوسع تهدد المنطقة

يأتي هذا التصعيد في ظل حالة توتر غير مسبوقة على الجبهتين السورية واللبنانية، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من انفجار وشيك قد يمتد ليشمل دولًا عربية مجاورة، ما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لاحتواء الموقف ومنع تحوّله إلى صراع إقليمي أوسع.

واختتم عبد الخالق كلمته بالتأكيد على تمسك الدول العربية بـ"مبدأ الحل السلمي للصراعات"، وعلى أن السلام العادل والدائم لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وانسحاب تل أبيب من جميع الأراضي العربية المحتلة، بما في ذلك الجولان السوري، وفق قرارات الشرعية الدولية.