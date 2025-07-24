تريليون جنيه قيمة التداول في البورصة خلال مايو 2025

ارتفعت قيمة التداولات- الأسهم والسندات وأذون الخزانة- على الأوراق المالية في البورصة المصرية خلال شهر مايو من العام 2025، بنسبة 40.4% على أساس سنوي، بحسب أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية.

وبلغ إجمالي التداولات- الأسهم والسندات وأذون الخزانة- في البورصة خلال الفترة في مايو 2025، نحو 1.043 تريليون جنيه مقابل 743.277 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي 2024، وفق هيئة الرقابة المالية.

تداول الأسهم

أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية، أن قيمة تداول الأسهم في البورصة المصرية بلغت نحو 101.181 مليار جنيه خلال شهر مايو من العام 2025 مقارنة 84.723 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي، بنمو 19.4%.

قيمة تداولات السندات وأذون الخزانة

خلال شهر مايو من العام 2025، بلغت قيمة تداولات السندات وأذون الخزانة نحو 972.471 مليار جنيه مقارنة 658.553 مليار جنيه خلال شهر مايو 2024، بمعدل نمو 43.1%.



14.3 تريليون جنيه قيمة التداول خلال 2024

ارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة 344.8% لتصل إلى 14.3 تريليون جنيه في 2024 نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023، وفقا الهيئة العامة للرقابة المالية.