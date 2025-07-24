4 عبادات أوصى بها النبي بعد صلاة الفجر.. لا تفوت ثوابها

4 عبادات أوصى بها النبي بعد صلاة الفجر .. تُعد صلاة الفجر من أحب الأعمال إلى الله، وهي بداية مباركة لليوم، إذ إنها مفتاح للبركة والنور في الحياة، وإذا واصل المسلم يومه بعدها بأعمال صالحة ومستحبة، نال من الأجر والفضل ما يُضيء له طريقه حتى المساء، وقد جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من صلى الغداة في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة، تامة، تامة" [رواه الترمذي].

وفي هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء المصرية ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية مجموعة من الأعمال المستحبة بعد صلاة الفجر، التي ينبغي للمسلم الحرص عليها، لما فيها من عظيم الأجر والثواب، وفيما يلي نستعرض أبرز هذه الأعمال وأعظمها أثرًا في ميزان الحسنات.

ترديد الاستغفار

ويعد الاستغفار بعد صلاة الفجر من أحب الأعمال التي يبدأ بها المسلم يومه والتي يُستحب يرددها حتى تطلع الشمس.

وأفضل صيغ الاستغفار هو دعاء سيد الاستغفار وصيغته : "اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليَّ وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت"، وهذه الصيغة هي من أكمل الصّيغ، وتقال صباحًا، ومساءً كالأذكار، فمن قالها دخل الجنّة.

كما يستحب أن يستغفر الإنسان بالصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها «استغفر الله العظيم» أو «استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه» أو أي صيغة من صيغ الاستغفار.

يعد دعاء بعد صلاة الفجر من أهم وأكثر الأدعية المستجابة ، التي من شأنها تغيير حياتك 180 درجة للأفضل، وتنقلك من ضيق العيش إلى سعة الرزق

أذكار الصباح

ويدخل ضمن 4 عبادات أوصى بها النبي بعد صلاة الفجر وهي من أفضل الأعمال المستحبة، وهي ترديد أذكار الصباح، ولقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من صيغة بشأن أذكار الصباح ولعل أبرزها :

“أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربِّ أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربِّ أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربَّ أعوذ بك من عذابٍ في النار وعذاب في القبر”.

“اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور”.

“اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خَلَقتني وأنا عَبْدُك( أَمَتُك ) وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت”.

اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك، وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ، وأن محمداً عبدك ورسولك" (أربع مرات).

اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر".

"اللهم عافني في بَدَني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت " ( ثلاث مرات ).

اللهم إني أعوذ بك من الكفر، والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت" (ثلاث مرات).

"حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم" (سبع مرات).

“اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يديَّ ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي”.

"اللهم عَالِمَ الغيب والشَّهادة، فاطر السموات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن اقترف على نفسي سوءًا أو أجُره إلى مسلم".

أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذه اليوم: فتحه، ونصره، ونوره، وبركته، وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده".

"أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، ودين نبيَّنا محمد صلى الله عليه وسلم وملَّة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين" .

الدعاء بعد صلاة الفجر

الدعاء من أفضل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، خاصة بعد أداء صلاة الفجر ومن أبرز الأدعية المأثورة عن الصالحين بعد صلاة الفجر ما يلي:

1. سبحان الله عدد ما أعطى وعدد ما وهب، وعدد ما يجود به وعدد ما يخرج من الأرض، وعدد ما ينزل من السماء، اللهم وسع رزقي واقضِ ديني و قوِّ ظهري.

2. اللهم صن وجهي باليسار، ولا تبذل جاهي بالإقتار، فأسترزق طالبي رزقك، وأستعطف شرار خلقك، وأبتلي بحمد من أعطاني، وأفتن بذم من منعني، وأنت من وراء ذلك كله وليّ العطاء والمنع، إنك على كل شيء قدير.

3. يا كريم، اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعًا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، أسألك فيض من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، بيدك الأمر كله، ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، في بابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون، يا كريم يا رحيم.

4. اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفضيحتين؛ الفقر والدين، اللهم يا رازق السائلين، ويا راحم المساكين، يا ذا القوة المتين، ويا ولي المؤمنين، ويا خير الناصرين، يا غياث المستغيثين، ارزقني يا أرحم الراحمين.

5. اللهم اكشف عني كل بلوى، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، أغثني، أدعوك دعاء من اشتدت به فاقته، وضعُفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر، اللهم ارحمني وأغثني، والطف بي، وتداركني بإغاثتك، اللهم بك ملاذي.

قراءة القرآن بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس

من الضروري لكل مسلم أن يخصص لنفسه ورد من القرآن الكريم بصفة يومية يقرأه في أي وقت ولكن تعد أحب الأوقات بعد صلاة الفجر حيث يبدأ الإنسان يومه مع تدبر آيات القرآن ومعرفة معانيه.

قراءة القرآن بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس ورد فيه أن أفضل وقت لقراءة القرآن الكريم كما يقول بعض العلماء بعد صلاة الفجر وحتى موعد شروق الشمس.