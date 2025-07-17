قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كردستان العراق .. انفجار يهزّ أربيل جراء سقوط طائرة مسيّرة مفخخة
أسعد لحظات حياتي.. والد أحمد شريف يتحدث عن انضمام نجله للزمالك
سوريا .. غارات إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية في ريف اللاذقية
الأزمة مستمرة.. الأهلي يغلظ العقوبة على وسام أبو علي
لماذا صلاة الفجر خير من النوم؟.. الإفتاء تجيب
مش بنتأخر عن ولادنا.. محمد يوسف يكشف مبادرة الأهلي تجاه إمام عاشور
زلزال قوي يضرب ألاسكا وتحذيرات من تسونامي في المنطقة
يتقدمهم المحافظ .. الآلاف يشيّعون جثمان الكابتن ميمي عبد الرازق ببورسعيد
آدم كايد يصل القاهرة تمهيداً لانضمامه إلى الزمالك
رشوان توفيق: الليل وآخره مسلسل ديني يحمل مضامين أخلاقية
500 ألف دولار.. الزمالك يتعاقد مع الجناح المغربي عبد الحميد معالي
دون خسائر في الأرواح.. السيطرة على حريق بأراضي زراعية ونخيل بالقليوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

لماذا صلاة الفجر خير من النوم؟.. الإفتاء تجيب

لماذا صلاة الفجر خير من النوم
لماذا صلاة الفجر خير من النوم

لماذا صلاة الفجر خير من النوم؟ .. بعدما ينتهى المؤذن من أذان صلاة الفجر يردد "الصلاة خير من النوم.. الصلاة خير من النوم، فلماذا تتردد هذا الجملة وقت صلاة الفجر فقط ؟.

لماذا صلاة الفجر خير من النوم؟
لأن النوم فى وقت الفجر يجعل الإنسان أثقل ما يكون فى اى وقت غيره، والنوم هو استجابة لنداء النفس والصلاة استجابة لنداء المولى عز وجل، فالنوم موت وراحة للبدن والصلاة حياة وراحة للروح، فصلاة الفجر من يصلها فى وقتها تحفظه فى ذمة الله ومعيته طول اليوم، وتطرح البركة في الرزق وفى شؤون حياته كلّها، من صلاها فى جماعة فكأنما قام الليل كله، ولأنها تحلّ عنك عقد الشيطان، وتصبح نشيطاً غير كسلان، فأثقل صلاتين على المنافقين هما العشاء والفجر.

لماذا الصلاة خير من النوم

هى خير من النوم لأن المؤمن والكافر يشتركان فى النوم والصلاة لا يصليها إلا المؤمن، فصلاة الفجر فى وقتها تجعلك فى ذمة الله وهي خير لك من الدنيا وما فيها وقراءة القرآن فيه مشهود لقوله تعالى ((وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا )).

أهل الفجر

فئة موفقة وجوههم مسفرة وجباههم مشرقة وأوقاتهم مباركة فإن كنت منهم فاحمد الله على فضله وإن لم تكن منهم فادعو الله أن يجعلك منهم .

كيف استيقظ لصلاة الفجر

قال الشيخ على فخر، مدير الحساب الشرعي بدار الإفتاء المصرية، إن الأفضل فى القيام لصلاة الفجر هو القيام مسرعا عند الاستيقاظ وعدم الانصياع لوساوس الشيطان وغلق المنبه، وبعدها يتثاقل عليه النوم بطريقة عجيبة ولا تستيقظ إلا فى الصباح.

وأضاف فخر، في فتوى له أن القيام والجلوس على سرير النوم، فى وقت صلاة الفجر بشكل سريع يذهب النوم ووساوس الشيطان، ومن ثم يتوجه المرء للوضوء والصلاة ويعود للنوم مرة أخرى.

واستشهد أمين الفتوى بما رود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان".

3 آيات قراءتها تعينك على الاستيقاظ لصلاة الفجر

ومن جانبه قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء أن على الإنسان اللجوء إلى الله تعالى لأن الله أمرنا بالطاعة، والتوفيق بيده وحده، ويجب علينا النوم مبكرًا وقراءة خواتيم سورة الكهف آخر 3 آيات حيث ذكر العلماء أنها مجربة في الاستيقاظ لصلاة الفجر، فالنية الصادقة تساعدك على القيام لصلاة الفجر فالله- سبحانه وتعالى- يعطيكِ الثواب حتى ولو لم تستطع القيام".

كيف أستيقظ لصلاة الفجر

بينما أكد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن صلاة الفجر في وقتها وفي جماعة لها فضل وثواب عظيم وتطرح البركة في الرزق، لافتًا إلى أن أثقل صلاتين على المنافقين هما العشاء والفجر.

وأضاف خلال إجابته عن سؤال شخص يقول: "أحاول جاهدًا الاستيقاظ لصلاة الفجر في وقتها أو في جماعة ولكني لا استطيع فأصليها في الصباح الساعة السابعة أو الثامنة، فهل علي ذنب؟"، قائلًا "ليس عليك شيء طالما أنك تحاول ولا تستطيع ولكن هذا لا يعني التقليل من أهمية صلاة الفجر في جماعة وفي وقتها ولكن شأنك شأن قطاع كبير من الناس، و كان هناك بعض الصحابة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم نفس شأنك وكانوا يشتكون للنبي هذه الآفة فكان يقول لهم: "من نام عن صلاة أو نسيها فليؤدها وقت تذكرها"، ولم يقل لهم أنت تارك للصلاة أو أي شيء من هذا القبيل.

وأوضح "ممدوح"، أن الذنب عليك إذا كنت ساهرا حتى قبل الفجر بدقائق أو سمعت الأذان وخلدت للنوم فهنا يأثم بترك الصلاة في وقتها وفي جماعة أما إذا كنت تنام مبكرا ولا تستطيع فلا بأس.

لماذا صلاة الفجر خير من النوم صلاة الفجر النوم كيف استيقظ لصلاة الفجر أهل الفجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مديرية أمن البحيرة

بعد 50 يومًا من البحث عن الهوية.. كشف لغز العثور على جثة شاب في ترعة بالبحيرة

الشيخ مرهج شاهين

السويداء.. وفاة الشيخ مرهج شاهين بعد حلق شاربه

ميمي عبدالرازق

يا جماعة إنتوا بتهزروا.. صدمة نجل ميمي عبد الرازق من خبر وفاة والده

3 أيام ورا بعض.. موعد إجازة المولد النبوي 2025

3 أيام ورا بعض.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 لموظفي الحكومة والقطاع الخاص

مجلس الوزراء

12 قرارا حكوميا جديدا.. ما الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم؟

توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

بـ62 جنيه شهريًا.. إجراءات وشروط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 2025

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. الشروط وخطوات التقديم في الجامعات والمعاهد

طريقة استرداد الأموال المرسلة بالخطأ على إنستاباي

طريقة استرداد الأموال المرسلة بالخطأ على إنستاباي

ترشيحاتنا

أمراض الحر

الإغماء والاجهاد بيزيد.. طرق الوقاية من أمراض الحر

التهاب المثانة

اكتشفها مبكرا.. أعراض التهاب المثانة وطرق علاجها

الام القدمين

بدون مشاكل .. طرق طبيعية للوقاية من آلام القدمين

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام بسرعة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام بسرعة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام بسرعة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام بسرعة؟

لأصحاب الدايت.. طريقة عمل الزبادى اليونانى

لاصحاب الدايت..طريقة عمل الزبادى اليونانى
لاصحاب الدايت..طريقة عمل الزبادى اليونانى
لاصحاب الدايت..طريقة عمل الزبادى اليونانى

تعرف على فوائد النعناع.. أهمها الثالثة

تعرف على فوائد النعناع
تعرف على فوائد النعناع
تعرف على فوائد النعناع

حقن تخسيس أم رجيم..ويزو قبل و بعد إنقاص وزنها

حقن تخسيس أم رجيم..ويزو تثير الجدل بإنقاص وزنها الملفت
حقن تخسيس أم رجيم..ويزو تثير الجدل بإنقاص وزنها الملفت
حقن تخسيس أم رجيم..ويزو تثير الجدل بإنقاص وزنها الملفت

فيديو

سامح عبد العزيز

محدش يكلمني.. طليقة سامح عبدالعزيز توجه رسالة حاسمة للصحافة

أكلة نادية السيد وآية حبيب

دعوة من القلب.. نادية السيد تطلب من آية حبيب فيديو مشترك بعد رجوعها

المتهمين

بسبب لهو الأطفال.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمطرية في القاهرة

المتهم

تشاجر مع جيرانه.. القبض على شخص يحمل سلاحا أبيض بالفيوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد