لماذا صلاة الفجر خير من النوم؟.. الإفتاء تجيب

لماذا صلاة الفجر خير من النوم؟ .. بعدما ينتهى المؤذن من أذان صلاة الفجر يردد "الصلاة خير من النوم.. الصلاة خير من النوم، فلماذا تتردد هذا الجملة وقت صلاة الفجر فقط ؟.

لماذا صلاة الفجر خير من النوم؟

لأن النوم فى وقت الفجر يجعل الإنسان أثقل ما يكون فى اى وقت غيره، والنوم هو استجابة لنداء النفس والصلاة استجابة لنداء المولى عز وجل، فالنوم موت وراحة للبدن والصلاة حياة وراحة للروح، فصلاة الفجر من يصلها فى وقتها تحفظه فى ذمة الله ومعيته طول اليوم، وتطرح البركة في الرزق وفى شؤون حياته كلّها، من صلاها فى جماعة فكأنما قام الليل كله، ولأنها تحلّ عنك عقد الشيطان، وتصبح نشيطاً غير كسلان، فأثقل صلاتين على المنافقين هما العشاء والفجر.

لماذا الصلاة خير من النوم

هى خير من النوم لأن المؤمن والكافر يشتركان فى النوم والصلاة لا يصليها إلا المؤمن، فصلاة الفجر فى وقتها تجعلك فى ذمة الله وهي خير لك من الدنيا وما فيها وقراءة القرآن فيه مشهود لقوله تعالى ((وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا )).

أهل الفجر

فئة موفقة وجوههم مسفرة وجباههم مشرقة وأوقاتهم مباركة فإن كنت منهم فاحمد الله على فضله وإن لم تكن منهم فادعو الله أن يجعلك منهم .

كيف استيقظ لصلاة الفجر

قال الشيخ على فخر، مدير الحساب الشرعي بدار الإفتاء المصرية، إن الأفضل فى القيام لصلاة الفجر هو القيام مسرعا عند الاستيقاظ وعدم الانصياع لوساوس الشيطان وغلق المنبه، وبعدها يتثاقل عليه النوم بطريقة عجيبة ولا تستيقظ إلا فى الصباح.

وأضاف فخر، في فتوى له أن القيام والجلوس على سرير النوم، فى وقت صلاة الفجر بشكل سريع يذهب النوم ووساوس الشيطان، ومن ثم يتوجه المرء للوضوء والصلاة ويعود للنوم مرة أخرى.

واستشهد أمين الفتوى بما رود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان".

3 آيات قراءتها تعينك على الاستيقاظ لصلاة الفجر

ومن جانبه قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء أن على الإنسان اللجوء إلى الله تعالى لأن الله أمرنا بالطاعة، والتوفيق بيده وحده، ويجب علينا النوم مبكرًا وقراءة خواتيم سورة الكهف آخر 3 آيات حيث ذكر العلماء أنها مجربة في الاستيقاظ لصلاة الفجر، فالنية الصادقة تساعدك على القيام لصلاة الفجر فالله- سبحانه وتعالى- يعطيكِ الثواب حتى ولو لم تستطع القيام".

كيف أستيقظ لصلاة الفجر

بينما أكد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن صلاة الفجر في وقتها وفي جماعة لها فضل وثواب عظيم وتطرح البركة في الرزق، لافتًا إلى أن أثقل صلاتين على المنافقين هما العشاء والفجر.

وأضاف خلال إجابته عن سؤال شخص يقول: "أحاول جاهدًا الاستيقاظ لصلاة الفجر في وقتها أو في جماعة ولكني لا استطيع فأصليها في الصباح الساعة السابعة أو الثامنة، فهل علي ذنب؟"، قائلًا "ليس عليك شيء طالما أنك تحاول ولا تستطيع ولكن هذا لا يعني التقليل من أهمية صلاة الفجر في جماعة وفي وقتها ولكن شأنك شأن قطاع كبير من الناس، و كان هناك بعض الصحابة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم نفس شأنك وكانوا يشتكون للنبي هذه الآفة فكان يقول لهم: "من نام عن صلاة أو نسيها فليؤدها وقت تذكرها"، ولم يقل لهم أنت تارك للصلاة أو أي شيء من هذا القبيل.

وأوضح "ممدوح"، أن الذنب عليك إذا كنت ساهرا حتى قبل الفجر بدقائق أو سمعت الأذان وخلدت للنوم فهنا يأثم بترك الصلاة في وقتها وفي جماعة أما إذا كنت تنام مبكرا ولا تستطيع فلا بأس.