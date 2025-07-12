4 عبادات مستحبة بعد صلاة الفجر جماعة.. لا تفوت ثوابها

4 عبادات مستحبة بعد صلاة الفجر جماعة .. قد لا يعرف كثيرون ما هي أفضل العبادات التي أوصى بها النبي بعد صلاة الفجر جماعة حيث يرغب البعض في الاستزادة واستغلال هذا الوقت وأجوائه الإيمانية، فهو من الأوقات المباركة وله فضل كبير، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله "اللهم بارك لأمتي في بكورها"، وهو ما يدل على أن الأعمال التي يفعلها المؤمن في الصباح الباكر بعد صلاة الفجر لها بركة وفضل كبير وفي السطور التالية نستعرض أهم 5 أعمال بعد صلاة الفجر .

4 عبادات مستحبة بعد صلاة الفجر جماعة

وفي السياق، حدد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية 4 عبادات مستحبة بعد صلاة الفجر جماعة وهي :

قراءة القرآن: حيث يكون العقل صافياً والجسد نشيطاً، فتكون فرصة جيدة للتدبر والتمعن في آيات الله. الذكر والاستغفار: من أفضل الأوقات للاستغفار وذكر الله هو بعد صلاة الفجر، ويُستحب الاستمرار في الذكر حتى تطلع الشمس. الدعاء: الوقت بين الفجر وطلوع الشمس من الأوقات التي يُستجاب فيها الدعاء، فاستغل هذا الوقت بالدعاء لنفسك ولأهلك وللمسلمين. التعلم: سواء كان قراءة كتب دينية أو كتب علمية أو حضور دروس علمية عبر الإنترنت.

أفضل الأذكار بعد الفجر

وتعد أبرز 4 عبادات مستحبة بعد صلاة الفجر جماعة هي ترديد الأذكار ويمكن التعرف على أفضل الأذكار التي تجلب الحسنات في النقاط التالية:

روى الترمذي ، وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني في (صحيح الترغيب والترهيب) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال: دبر صلاة الفجر وهو ثانٍ رجليه قبل أن يتكلم-: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات، كتب الله له عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم؛ إلا الشرك بالله عز وجل .

وروى أبو داود وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الفجر والمغرب:اللهم أجرني من النار . سبع مرات.

لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له، لهُ المُلكُ، ولهُ الحمدُ، يُحيي ويميت وهو على كل شيءٍ قدير. (10 مرات).

اللهمَّ إني أسألكَ علمًا نافِعًا، وعملًا متقبلًا ورزقًا طيبًا(بَعْد السّلامِ من صَلاةِ الفَجْر).5-اللهم بكَ أحاول، وبكَ أصاول، وبك أقاتل (بعد صلاة الفجر).

فضل الأذكار بعد الفجر حتى الشروق

فضل الأذكار بعد الفجر حتى الشروق ، قد ورد فيه بنصوص السُنة النبوية الشريفة أنمن فضل دعاء بعد صلاة الفجر مكتوب بترديد دعاء سيد الاستغفار :

• محو الذنوب والخطايا.

• تفريج الهمّ، وكشف الغمّ.

• دفع البلاء.

• جلب الرزق والمباركة فيه.

• انشراح الصدر، وسعادة النفس.

• تنزُّل الخيرات، وهطول الأمطار.

• إنجاب الذريّة والأولاد بإذن الله عز وجل.

• إظهار التأدب مع الله تعالى، لأنه في حاجة دائمة إليه.

دعاء بعد صلاة الفجر مستجاب

دعاء بعد صلاة الفجر مستجاب بترديد دعاء سيد الاستغفار فجزاؤه أن من قال دعاء سيد الاستغفار في النهار موقنًا به؛ أي مصدقًا به، ومؤمنًا بثوابه، ومخلصًا من قلبه، ثم مات في يومه ذاك وقبل أن يمسي، فهو من أهل الجنة بإذن الله تعالى، ومن قاله في الليل موقنًا به أيضًا، ثم مات ليلته تلك وقبل أن يُصبح، فهو من أهل الجنة بإذن الله عز وجل، وقال الطيبي يعود تسمية هذا الدعاء بسيد الاستغفار لاحتوائه جميع معاني التوبة، ويُقصد في الحوائج، ويُرجع إليه في الأمور.

دعاء بعد صلاة الفجر مستجاب بترديد دعاء سيد الاستغفار له كل تلك الفضائل السابق ذكرها لأن فيه الثناء على الله سبحانه وتعالى، وتوحيد الله عز وجل، والاعتراف بربوبيته وألوهيته، وتنزيهه عن الشريك، و الاعتراف بالعبودية لله عز وجل، والاعتراف بأن الله هو الخالق والمُتصرّف بشؤون خلقه والكون بأسره، فضلًا عن ما فيه من الذل والخضوع لله عز وجل، والتوجه إليه والتوسل بين يديه، و تأكيد الإيمان والطاعة والإخلاص لله عز وجل في ذلك قدر المستطاع، و التحصّن بالله عز وجل، والاستعاذة به على الدوام، والاعتراف بالتقصير بعبادة الله تعالى، وشكره على نعمه الكثيرة، والاعتراف بالضعف والوقوع في الذنوب وارتكاب المعاصي، والثقة بمغفرة الله عز وجل وصفْحِه ورحمته بمن استغفره وتاب إليه.