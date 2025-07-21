تحذيرات جديدة.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد وتستمر لمدة أسبوع

تشهد حالة الطقس اعتبارا من غدا الثلاثاء حتى بداية الأسبوع المقبل، موجة شديدة الحرارة تسود أغلب محافظات الجمهورية، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية.

موجة شديدة الحرارة لمدة أسبوع

ويكون حالة الطقس خلال ساعات الليل، أجواء مائلة للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

ويشهد الطقس ارتفاع في نسب الرطوبة بالتزامن مع الموجة شديدة الحرارة مما يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 4 درجات مئوية.

تظل نشاط الشبورة تؤثر في الأجواء في الصباح الباكر، تحديدا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

ويشهد الطقس الأيام القادمة، نشاط رياح متوقع على مناطق السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا في مصر

قالت هيئة الأرصاد، إن الموجة شديدة الحرارة التي يشهدها الطقس، تبدأ اعتبارا من غدا الثلاثاء، بارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الانحاء، بنحو معدل من درجتان إلى 4 درجات مئوية، وتسود أجواء شديدة الحرارة نهارا.

عن حالة البحرين خلال الطقس غدا، يكون البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران إلا ربع، والبحر الأحمر يكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران إلا ربع.

عن درجات الحرارة المتوقعة خلال حالة الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 38 للعظمى والمحسوسة 40 درجة.

السواحل الشمالية 32 للعظمى والمحسوسة 35 درجة.

جنوب سيناء 40 للعظمى والمحسوسة 42 درجة.

شمال الصعيد 39 للعظمى والمحسوسة 41 درجة.

جنوب الصعيد 41 للعظمى والمحسوسة 42 درجة.