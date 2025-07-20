قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 رسميًا.. رابط مباشر للحصول عليها
وزير التعليم : إنهاء الفترة المسائية بالمدارس العام الدراسي المقبل
3 أيام إجازة متواصلة.. مفاجأة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص الأسبوع الجاري
صحة غزة: مجزرة صامتة في القطاع.. 76 طفلًا و10 بالغين استشهدوا بسبب الجوع
مدحت العدل: شيكابالا أسطورة الزمالك.. والأهلي مستفيد من رحيل وسام أبو علي
المبعوث الأمريكي لشؤون المحتجزين: حان الوقت لتفرج حماس عن المحتجزين في غزة
السيطرة على حريق بمطبخ محل كشري شهير في حدائق القبة
الزمالك ينهي اتفاقه مع تيدي أوكو جناح لوزيرن السويسري.. تفاصيل
ليفربول يقترب من التعاقد مع مهاجم فرانكفورت في صفقة ضخمة
انحسار البحر في الغردقة.. مشهد دوري يكشف خبايا الأعماق ويستدعي الحذر
مصر تقتنص 25 ميدالية في البطولة الأفريقية للجودو بـ أنجولا
3 ساعات تحقيق في فيديو الضرب.. هدير عبدالرازق أمام النيابة: كان جوزي واطلقنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

بلال قنديل يكتب: من حقك

بلال قنديل
بلال قنديل
بلال قنديل

في زمن تتغير فيه القيم وتتبدل فيه الأولويات، يبقى للإنسان بعض الحقوق التي لا يجوز لأحد أن ينزعها منه أو يشكك فيها. 

من حقك أن تعيش كما تريد، طالما أنك لا تؤذي أحدا ولا تظلم أحدا.

من حقك أن تختار الطريق الذي يناسبك، حتى لو لم يعجب من حولك.

 من حقك أن تقول لا، وأن ترفض ما لا يليق بك، وأن تغلق الباب في وجه كل ما يهين كرامتك أو يسلبك حريتك أو يقلل من شأنك.

من حقك أن تخطئ، نعم، أن تخطئ. لأنك بشر، تتعلم من كل تجربة، وتنضج مع كل سقطة. لا أحد كامل، ولا أحد يملك الحق في محاسبتك على نية لم تكتمل، أو قرار اتخذته بقلبك ثم ندمت عليه لاحقا. المهم أنك تتعلم، وتكمل، وتكبر.

من حقك أن تحزن، أن تتألم، أن تنهار لبعض الوقت. الحزن لا يعني الضعف، والدموع لا تعني الفشل. أحيانا يكون البكاء هو الطريق الوحيد للراحة، والصمت هو أعظم لغة يتحدث بها الجرح.

من حقك أن تبعد، أن تختار العزلة لبعض الوقت، أن تختلي بنفسك كي تستعيد توازنك. ليس من الضروري أن تكون دائما متاحا، دائما مبتسما، دائما في خدمة الآخرين. لأنك إن لم تحب نفسك أولا، فلن يستطيع أحد أن يحبك بحق.

من حقك أن تقول كفى، أن تضع حدا لما يؤذيك، أن تغلق صفحات أتعبتك، وتفتح أبوابا جديدة. ليس كل من تبدأ معه الطريق يستحق أن يصل معك للنهاية.

من حقك أن تحلم، أن تطمح، أن تسعى لما تراه أنت مناسبا لك. لا تجعل أحلامك على مقاس الناس، ولا تسمح لأحد أن يصادر طموحك بحجة الخوف عليك أو مصلحة لا تراها.

من حقك أن تكون كما أنت، لا نسخة من أحد، ولا ظل لأحد. لك صوتك، لك رأيك، لك طريقتك في الحياة. حافظ على نفسك، ولا تسمح لأحد أن يشوه صورتك أمام نفسك.

في النهاية، الحياة قصيرة، والفرص لا تأتي دائما، والكرامة لا تعوض. فتمسك بحقك، ودافع عنه، وقلها بكل ثقة: من حقي.

الحزن الضعف الفشل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش شهري

صرف معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور ..صور

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025| اللتر بـ19 جنيها لـ95

أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025 رسميًا| اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 صدي البلد .. سجل واعرف درجاتك مجاناً

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

أرشيفية

طالبة تُنهي حياتها بـ«حبة غلة» بعد وفاة والدها وزواج والدتها في المرج

يحيى موسى وعلاء السماحي

من هم؟.. تعرف على الإرهابيين الذين خططوا لاستهداف منشآت أمنية واقتصادية

1600 جنيه زيادة لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة

1600 جنيه زيادة لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025

ترشيحاتنا

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

بالصور

أطعمة وأعشاب تقلل من التوتر.. تعرف عليها

اطعمة و اعشاب تقلل من التوتر|تعرف عليها
اطعمة و اعشاب تقلل من التوتر|تعرف عليها
اطعمة و اعشاب تقلل من التوتر|تعرف عليها

تعرف على فوائد خبز الشعير

خبز الشعير
خبز الشعير
خبز الشعير

أخطر أضرار مشروبات الطاقة

اخطر أضرار مشروبات الطاقة
اخطر أضرار مشروبات الطاقة
اخطر أضرار مشروبات الطاقة

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الشباب والرياضة وعدد من طلبة الجامعات والمدارس إلى مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فيديو

الأمير النائم

نهاية قصة الأمير النائم بعد 20 سنة غيبوبة

القبض على هدير عبد الرازق وطليقها

هددت بالقفز من الخامس .. القبض على هدير عبد الرازق وطليقها

صورة من الزيارة

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الشباب والرياضة وعدد من طلبة الجامعات والمدارس إلى مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: بيتهوفن.. الكعبة.. ومحمد "نوتة شرقية في قلب فيينا"

المزيد