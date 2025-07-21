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البورصة المصرية تسجل قفزة تاريخية اليوم.. المؤشر الرئيسي EGX30 يتجاوز 34100 نقطة لأول مرة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البورصة المصرية تسجل قفزة تاريخية اليوم.. المؤشر الرئيسي EGX30 يتجاوز 34100 نقطة لأول مرة

البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح

حققت البورصة المصرية اليوم الإثنين قفزة تاريخية جديدة، حيث سجل المؤشر الرئيسي EGX30 مستوى قياسيًا متجاوزًا 34100 نقطة لأول مرة في تاريخه، بدعم من الأداء الإيجابي لعدد من الأسهم القيادية.

في المقابل، شهد مؤشرا EGX70 وEGX100 تراجعًا طفيفًا وسط عمليات جني أرباح على الأسهم الصغيرة والمتوسطة، بينما سجل رأس المال السوقي مكاسب قدرها 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.411 تريليون جنيه.

ارتفاع المؤشر الرئيسي EGX30 وصعود أسهم قيادية

أنهى مؤشر EGX30 تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.17% ليغلق عند 34129 نقطة، مدعومًا بمكاسب في أسهم قيادية ساعدت على تعزيز ثقة المستثمرين في السوق.

بينما تراجع مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.07% إلى 42123 نقطة، وصعد مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 0.17% ليصل إلى 15330 نقطة.

مؤشرات البورصة المصرية الأخرى.. أداء متباين

مؤشر EGX70 متساوي الأوزان: هبط بنسبة 0.43% إلى 10253 نقطة.

مؤشر EGX100 متساوي الأوزان: تراجع بنسبة 0.44% مسجلًا 13876 نقطة.

مؤشر الشريعة الإسلامية: انخفض بنسبة 0.34% عند 3512 نقطة.

مؤشر تميز: قفز بنسبة 2.09% ليصل إلى 17692 نقطة.

مؤشر سندات الخزانة: ارتفع بشكل طفيف بنسبة 0.05% ليغلق عند 2083 نقطة.

تعاملات المستثمرين في البورصة المصرية اليوم

سجلت تعاملات المصريين والعرب اتجاهًا شرائيًا، بينما مالت تعاملات الأجانب إلى البيع، وجاءت تفاصيل التداولات كالتالي:

صافي تعاملات المصريين: شراء بقيمة 46.9 مليون جنيه للأفراد، و255.7 مليون جنيه للمؤسسات.

صافي تعاملات العرب: بيع بقيمة 61.3 مليون جنيه للأفراد، و16.3 مليون جنيه للمؤسسات.

صافي تعاملات الأجانب: بيع بقيمة 69.5 مليون جنيه للأفراد، و155.5 مليون جنيه للمؤسسات.

نشاط التداول وحركة الأسهم

إجمالي التداولات: بلغ حجم التداول على الأسهم 2.1 مليار ورقة مالية بقيمة إجمالية 5.2 مليار جنيه، موزعة على 122.2 ألف عملية شملت 214 شركة.

نسبة مساهمة المصريين: 86.9% من إجمالي التعاملات.

نسبة مساهمة الأجانب: 7.81%.

نسبة مساهمة العرب: 5.28%.

الأسهم الرابحة والخاسرة في ختام الجلسة

الأسهم الأكثر صعودًا: تصدرتها وثائق صندوق استثمار أودن للأسهم المصرية-كسب، وجولدن تكس للأصواف، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية.

الأسهم الأكثر تراجعًا: شملت مصر بني سويف للأسمنت، وكيما، ومصر للأسمنت قنا، والقلعة للاستثمارات المالية.

الأسهم التي استقرت: بلغ عددها 29 سهمًا لم تشهد تغييرًا في مستويات الإغلاق.

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