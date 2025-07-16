البورصة المصرية تستهل تعاملات الأربعاء على صعود جماعي للمؤشرات

بدأت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، بموجة ارتفاع جماعي لمؤشراتها الرئيسية، لتواصل الأداء الإيجابي الذي أنهت عليه جلسة الأمس، وسط حالة من التفاؤل الحذر بين المستثمرين بدعم مشتريات المؤسسات المحلية والعربية.

أداء المؤشرات

ارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.19% مسجلًا مستوى 33,997 نقطة.

وصعد مؤشر “إيجي إكس 30” محدد الأوزان بنسبة 0.23% إلى 42,131 نقطة.

وزاد مؤشر “إيجي إكس 30” للعائد الكلي بنسبة 0.3% ليصل إلى 15,287 نقطة.

وحقق مؤشر “إيجي إكس 70” متساوي الأوزان ارتفاعًا بنسبة 0.24% ليبلغ 10,190 نقطة.

وصعد مؤشر “إيجي إكس 100” متساوي الأوزان بنسبة 0.3% مسجلًا 13,820 نقطة.

ويرى متعاملون أن السوق قد تشهد استمرارًا للزخم الشرائي خلال الجلسة بدعم من تحركات إيجابية للأسهم القيادية، في حين يبقى الحذر قائمًا من إمكانية جني أرباح على بعض الأسهم مع اقتراب المؤشرات من مستويات مقاومة رئيسية.