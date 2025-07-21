توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ونيجيريا لتعزيز التعاون في مجال الطيران المدني

شهد مقر وزارة الطيران المدني النيجيرية بالعاصمة أبوجا اليوم توقيع مذكرة تفاهم مهمة بين البلدين في مجال الطيران المدني

يأتي ذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية نيجيريا الاتحادية.

وقع على مذكرة التفاهم من الجانب المصري معالي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، ومن الجانب النيجيري فستوس كيامو، وزير الطيران المدني وتنمية الفضاء، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والدبلوماسيين من الجانبين.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار شامل ومنظم لتطوير وتعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطيران المدني، بما يشمل الخدمات الجوية والأرضية، وتبادل الخبرات الفنية، وتيسير إجراءات التشغيل بين سلطات الطيران المدني في البلدين، فضلًا عن دعم فرص الاستثمار وتوسيع شبكات الربط الجوي المباشر.

كما تتضمن المذكرة التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات للعاملين في قطاع الطيران، وتطوير البنية التحتية، وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات السلامة والأمن الجوي، بما يعزز من جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين.

وأكد الوزيران خلال مراسم التوقيع أهمية هذه الخطوة في دعم التكامل الإقليمي داخل القارة الإفريقية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي بين مصر ونيجيريا، بوصفهما من أكبر القوى الاقتصادية في القارة.

تأتي هذه الخطوة في سياق رؤية مشتركة لتعزيز الربط بين الدول الإفريقية، وتفعيل اتفاقية السوق الموحدة للنقل الجوي في إفريقيا (SAATM)، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتيسير حركة الأفراد والبضائع عبر القارة.