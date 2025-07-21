وزير الخارجية يؤكد الدعم الكامل لمشروعات التنمية في تشاد

بحث وزير الخارجية بدر عبدالعاطي مع نظيره التشادي في نجامينا تعزيز التبادل التجاري وتيسير حركة الأفراد والبضائع.



أكد بدر عبدالعاطي دعم مصر لمشروعات التنمية في تشاد، خاصة في البنية التحتية والطاقة والتعليم، ومشروع الطريق البري بين البلدين.

وتوجه دكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم الإثنين، إلى العاصمة النيجيرية أبوجا، في مستهل جولة تشمل خمس دول بغرب إفريقيا (نيجيريا - بوركينا فاسو - النيجر - مالى - السنغال)، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الإفريقية الشقيقة، وتكثيف التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما فى ذلك ملفات الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل وغرب إفريقيا.