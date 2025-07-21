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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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لن تتوقعها .. تأثيرات مذهلة لتناول مشروب الكركديه

الكركديه
الكركديه
اسماء محمد

يعد الكركديه من المشروبات الشهية التى يحبها عدد كبير من الاشخاص كما يمكن إضافته للتمر الهندى وعدد كبير من العصائر الصيفية.

نكشف لكم فوائد الكركديه الصحية وذلك وفقا  لما جاء فى موقع “ clevelandclinic” .
 

 يحمي بمضادات الأكسدة


نبات الكركديه غني بمضادات الأكسدة، مثل بيتا كاروتين وفيتامين سي والأنثوسيانين التى تُدمر الجزيئات الضارة المعروفة بالجذور الحرة في الجسم و تُسبب هذه الجذور الحرة تلفًا للخلايا، مما يُسهم في الإصابة بأمراض مثل السرطان وأمراض القلب والسكري وبينما يستخدم الجسم مضادات الأكسدة الخاصة به لمكافحة أضرار الجذور الحرة، فإن الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة قد تلعب دورًا أيضًا في الوقاية من الأمراض.

يحارب الالتهاب


و أظهرت العديد من الدراسات التي أجريت على الحيوانات وعدد قليل من الدراسات البشرية الصغيرة قدرة الكركديه على مكافحة الالتهابات 

يلعب الالتهاب دورًا في تطور العديد من الأمراض، بما في ذلك السرطان والربو ومرض الزهايمر وأمراض القلب والتهاب المفاصل الروماتويدي ورغم الحاجة إلى مزيد من الأبحاث، يبدو أن الكركديه قد يُقدم تأثيرات مفيدة مضادة للالتهابات.

 يخفض ضغط الدم


يؤثر ارتفاع ضغط الدم على ما يقرب من نصف البالغين في الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة كالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وقصور القلب وأمراض الكلى وقد أظهرت التجارب السريرية أن شرب شاي الكركديه يخفض ضغط الدم لدى البشر.

مع ذلك، يُشير المركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية إلى أن الكركديه وغيره من العلاجات العشبية لا تُخفّض ضغط الدم إلا قليلاً. ولا يُمكنها أن تُغني عن الأدوية لمُصابي ارتفاع ضغط الدم.

أخطاء نرتكبها عند قياس الضغط تجعل القراءة خاطئة

يخفض الكوليسترول


ارتفاع الكوليسترول مشكلة صحية أخرى تؤثر على ملايين البالغين، وتساهم في أمراض خطيرة كالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وبينما أظهرت بعض الدراسات السريرية أن الكركديه يخفض مستويات الكوليسترول، لم تُظهر دراسات أخرى تأثيرًا يُذكر.

 فقدان الوزن


أظهرت العديد من الدراسات تأثيرًا إيجابيًا على فقدان الوزن ، مما قد يساعد في الوقاية من السمنة لكن هذه الدراسات استخدمت مستخلص الكركديه، وهو شكل أكثر تركيزًا من شاي الكركديه. 

الوزن

يحارب البكتيريا


في دراسات مخبرية، ساهم مستخلص الكركديه في الحد من أنواع معينة من البكتيريا ورغم وضوح خصائص الكركديه المضادة للبكتيريا، يدرس الباحثون فعاليته لدى البشر.

يدعم صحة الكبد


يساعد الكركديه في الحفاظ على صحة الكبد، وفقًا لعدة دراسات و يحمي هذا المستخلص الكبد من مجموعة متنوعة من السموم، ويرجع ذلك على الأرجح إلى نشاطه المضاد للأكسدة القوي. حتى أنه أظهر بعض النشاط المضاد للسرطان في الاختبارات المعملية على خلايا الكبد.

الكركديه فوائد الكركديه فوائد الكركديه الصحية فيتامين سي السكري السرطان الوقاية من الأمراض

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