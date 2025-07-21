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كامل الوزير يبحث مع ولي عهد الكويت الفرص الاستثمارية في مجال الموانئ بمصر
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

كامل الوزير يبحث مع ولي عهد الكويت الفرص الاستثمارية في مجال الموانئ بمصر

ولي عهد الكويت
ولي عهد الكويت
محمد صبيح

استقبل سمو الشيخ صباح خالد الحمد  الصباح، ولي عهد الكويت ، الفريق مهندس / كامل الوزير نائب  رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل المصرى وبحضور معالي الدكتورة نورة المشعان وزير الأشغال العامة والنقل بدولة الكويت  السفير اسامة شلتوت سفير مصر في الكويت والمستشارة نورا  عبد الهادي نائب رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية بالكويت.

فى مستهل اللقاء، رحب سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد الكويت، بالفريق مهندس كامل الوزير نائب  رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل المصرى فى زيارته لبلده الثاني الكويت، مشيداً بالدور المصري الداعم لمختلف قضايا الأمة العربية، وبحكمة قيادتها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وما يتم طرحه من أفكار ومبادرات تسهم فى تعزيز وحدة  الأمة العربية، ذلك على الرغم من التحديات الاقليمية التى تواجهها. مؤكدا ان هذه الزيارة  تعد مصداقاً للعلاقة الأخوية الكويتية  المصرية التى تمثل حجر الأساس فى خدمة شعوبنا الشقيقة، كما أنها تعكس حرص قيادة البلدين على زيادة حجم التعاون المشترك وأن الكويت دائما ترحب بالجانب المصري للمشاركة والتعاون  في مختلف المجالات

الرئيس عبد الفتاح السيسى

ومن جانبه نقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى الى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، امير الكويت وسمو الشيخ صباح خالد الحمد  الصباح، ولي عهد الكويت، وإلى الشعب الكويتي  الشقيق معربا  عن تقديره الكامل لإتاحة الفرصة  له، لمقابلة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد الكويت   مشيدا بالمواقف القوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين ومشيرا الى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت خلال الفترة من ١٤ - ١٥ أبريل ٢٠٢٥ ، وزيارة الدكتور رئيس مجلس الوزراء فى فبراير ۲۰۲٥ ، واستقبال فخامة  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  لحضرة صاحب السمو أمير دولة  الكويت "الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح" في أول زيارة له لمصر في ابريل 2024  

كما اكد  نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد وجه بالعمل على زيادة حجم التعاون المشترك مع دولة الكويت الشقيقة في مختلف المجالات خاصة مع العلاقات التاريخية والقوية بين الجانبين كما استعرض  الوزير  تطورات الاقتصاد المصري، و جهود مصر لتحسين المناخ الاستثماري، والمشروعات القومية العملاقة التي نفذتها مصر  لاسيما في مجال النقل وجهود ومبادرات وزارتى النقل والصناعة الهادفة إلى تطوير قطاعي النقل والصناعة في مصر مضيفا أن  وفد الشركات المصري الذي حضر إلى الكويت والذي يضم رؤساء17  شركة متخصصة في مجال البنية التحتية والمشروعات العملاقة  ترغب وتهتم بالتعاون مع الجانب الكويتي في تنفيذ  المشروعات التنموية ومشروعات البينية الأساسية التي تخطط لها الحكومة الكويتية بأسعار مناسبة جدا  وبقياسات الجودة العالية ووفقا للمخططات الزمنية المحددة  وبالسرعة المطلوبةوبما يتوافر مع الأولويات والمعايير الكويتية
مؤكدا على أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر  في مختلف المجالات وخاصة في مجال الموانئ البحرية والمواني الجافة والمناطق اللوجستية وكذلك فرص استثمارية واعدةفي قطاع الصناعة في مصر من الممكن أن تشكل نقطة انطلاقة قوية للتعاون المشترك.

سمو الشيخ صباح خالد صباح خالد الحمد الصباح ولي عهد الكويت

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