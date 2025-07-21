قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الأركان يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية التعاون العسكري المشترك
مروان عطية يطالب الأهلي بتعديل راتبه.. أحمد حسن يكشف التفاصيل
خناقاتنا كلها مضحكة وبسيطة .. حسام حبيب يعتذر لــ شيرين عبد الوهاب
رئيس الوزراء الفلسطيني: الاحتلال يواصل استخدام التجويع سلاحا في حرب الإبادة
رئيس الوزراء يستعرض موقف توافر الأسمدة الزراعية ومنظومة حوكمة تداولها
ألمانيا: عمل مكثف مع فرنسا وبريطانيا لإيجاد حل دبلوماسي دائم للملف النووي الإيراني
لا علاقة له بالرجولة.. هناء تطلب الخلع: وضع كاميرات في غرفتي لابتزازي
مدبولي: دعم الاستثمارات في قطاع التعدين وإتاحة المزيد من التيسيرات.. نواب: خطوة استراتيجية لتعظيم العوائد القومية ومواجهة التقلبات الاقتصادية
الزمالك يتراجع عن خطة ظهور شيكابالا إعلاميًا عبر قناة النادي.. اعرف السبب
المالية: دورات تدريبية للإعلاميين من دول التعاون الإسلامي بالتعاون مع اتحاد الإذاعات
بعد فيديو الشقة والقفز من فوق السور.. اعترافات هدير عبد الرازق أمام النيابة
الإعلام الإسرائيلي يكشف خطة رئيس أركان الاحتلال للسيطرة على قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محامي المتهم في قضية الطفل ياسين: طلبنا عرضه على طبيب ذكورة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ساندي رضا

قال ماهر نعيم محامي المتهم بالتعدي على الطفل ياسين، إنه تقدم بطلب لاستدعاء كبير الأطباء الشرعيين.

واضاف محامي المتهم في قضية الطفل ياسين: طلبنا بعرضه على طبيب ذكورة لبيان مدى قدرته على الانتصاب.

وتابع المحامي: المتهم عنده 80 سنة وعرضه على طبيب ذكورة لبيان قدرته الجنسية.

وتناقش محكمة جنايات دمنهور الطبيب الشرعي الدكتور ياسر بركات في فضية الطفل ياسين. 

ووصل الطفل ياسين الى محكمة جنابات دمنهور للنظر في استئناف المقدم من دفاع المتهم في قضية التعدي على ياسين، تلميذ مدرسة خاصة بدمنهور، على الحكم عليه بالمؤبد. 

وتنظر محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة،المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار أشرف عياد، رئيس المحكمة، اليوم الاثنين، ثاني جلسات الاستئناف المقدم من دفاع المتهم في قضية التعدي على ياسين، تلميذ مدرسة خاصة بدمنهور، على الحكم عليه بالمؤبد.

وقررت هيئة المحكمة خلال جلستها الماضية بتاريخ 23  يونيه 2025، بتأجيلها إلى جلسة اليوم الاثنين الموافق 21 يوليو، لاستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته فيما ورد بتقرير الطب الشرعي، بناء على طلب محامي المتهم. 

وأصدرت محكمة جنايات دمنهور، في جلستها بتاريخ 30 أبريل الماضي، حكما بالسجن المؤبد على ص.ك ، 79 عاما، المتهم في قضية تلميذ مدرسة خاصة بدمنهور، بهتك عرضه داخل المدرسة.

ويحاكم المتهم صبري. ك.ج.ا، 79 عاما، مراقب مالي بالبحيرة، والمتهم في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، بتهمة هتك عرض صغير بغير قوة أو تهديد.

وكان المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، قرر إحالة المتهم لمحكمة جنايات دمنهور، بتهمة هتك عرض الطفل ياسين.م.ع، 5 سنوات، على النحو المبين بأوراق القضية، وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمادة 2،1 / 281 من قانون العقوبات.

وبعد الاطلاع على المادة 214 /2 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981، تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور التابعة لمحكمة استئناف الإسكندرية لمعاقبة المتهم وفقًا لأمر الإحالة الصادر بتاريخ 2 مارس 2025، مع إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، وإعلانه بأمر الإحالة.

الطفل ياسين قضية الطفل ياسين جنايات دمنهور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال ساعات .. وصدى البلد ينشرها بالدرجات

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. درجاتك على صدى البلد

أوائل الثانوية العامة 2025

تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 استعداداً لإعتماد النتيجة .. ترقبوها هنا

15% دفعة واحدة.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

%15 دفعة واحدة.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: لن نقبل بأن يكون حلم طالب الثانوية العامة متوقفاً على نصف درجة

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 21 يوليو 2025| بكم اللتر 92؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

التصحيح خلص|تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2025 لاعتمادها من وزير التعليم ..ترقبوها هنا

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2025

قبل قطع الخدمة لعدم السداد.. استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2025

ترشيحاتنا

كيفية صلاة الاستخارة ووقتها

كيفية صلاة الاستخارة ووقتها ونتائجها ودعاؤها .. اتبع 6 خطوات واقرأ هذه السور

الصلاة

هل يجب الفصل بين الفرض والسنة بتحرك أو انتقال؟ .. الإفتاء تحسم الجدل

المهدي المنتظر - أرشيفية

علي جمعة يوضح معلومات عن المهدي المنتظر.. فتعرف عليها

بالصور

رئيس الأركان يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري المشترك

بتكلفة 10ملايين جنيه.. إنشاء كوبرى جديد لخدمة أهالي ابو حماد

الشرقية
الشرقية
الشرقية

طريقة عمل الفطائر القطنية بالحليب

طريقة عمل الفطائر القطنية بالحليب.
طريقة عمل الفطائر القطنية بالحليب.
طريقة عمل الفطائر القطنية بالحليب.

بعد خيانة مدير الذكاء الاصطناعي.. مشاهير وقعوا ضحية الكاميرات

فضيحة حفل كولدبلاي
فضيحة حفل كولدبلاي
فضيحة حفل كولدبلاي

فيديو

رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية التعاون العسكري المشترك

إمام عاشور وحفل راغب علامه

هل يعاقب الأهلي إمام عاشور كما فعل الزمالك مع فتوح .. مصدر أهلاوي يجيب

احمد سعد

‎رقص مع مراته وبنته.. أحمد سعد قلب الساحل الشمالي في أولى حفلاته

هدير عبدالرازق

بعد فيديو الشقة والقفز من فوق السور.. اعترافات هدير عبد الرازق أمام النيابة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

المزيد