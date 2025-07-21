قبل قطع الخدمة لعدم السداد.. استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2025

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2025 تحظى باهتمام واسع من جانب المواطنين عملاء شركة المصرية للاتصالات عملاء الخط الأرضي، لمعرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي وموعد سدادها في الموعد المحدد لها، وعدم التأخر عنها، تجنبا لانقطاع خدمة التليفون الأرضي وتوقف الإنترنت المنزلي.

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2025

الشركة المصرية للاتصالات خصّصت رابطًا على موقعها الرسمي يتيح للمواطنين الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الارضي بكل سهولة عبر الضغط هـــــنــــــا.

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر مايو 2025 بسهولة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة باتباع الخطوات الآتية:

ادخل إلى الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات من هـــــــــــــنــــــــــــــا.

أدخل كود المحافظة التابع لها رقم التليفون.

اكتب رقم التليفون الأرضي.

ستظهر قيمة الفواتير المستحقة للسداد.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي

يمكنك بأكثر من طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي، مثل:

مركز شركة المصرية للاتصالات «السنترال» القريب منك.

الدفع الإلكتروني من خلال تطبيق My We.

كما يمكنك دفع فاتورة التليفون الأرضي من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي.

مكاتب البريد المصري المختلفة.

الدفع من خلال خدمات الدفع الفوري مثل فوري وأمان وخدماتي وبيي واتصالات كاش وفودافون كاش وأورنج كاش وإنستاباي.

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طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

يبحث عملاء الإنترنت المنزلي دوما عن تجديد فاتورة التليفون الأرضي حتى يتمكنوا من تشغيل الإنترنت، وهناك أنظمة كثيرة لفواتير التليفون الأرضي، منها:

النظام الشهري

تسدد الفاتورة شهريا، وفي حال التأخر عن الدفع تترك الشركة مدة سماح 20 يوما، وبعد انتهاء مدة السماح يتحول الخط إلى نظام استقبال فقط.

النظام الربع سنوي

يتم خلاله سداد الفاتورة كل ثلاثة أشهر، مع ثلاثة أيام مدة سماح بالدفع، وعند تجاوز مدة السماح يقف الخط مؤقتا حتى دفع الفاتورة.

النظام السنوي

يتم دفع الفاتورة مرة في السنة، مع 7 أيام سماح لتسديد الفاتورة.

وتتيح شركة المصرية للاتصالات هذه الاختيارات المتنوعة لتناسب احتياجات كل عميل، فيختار العميل النظام المناسب له شهري ربع سنوي أو سنوي.