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خطوات الاستعلام ودفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خطوات الاستعلام ودفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2025

خطوات الاستعلام ودفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2025
خطوات الاستعلام ودفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2025
محمد غالي

تواصل الشركة المصرية للاتصالات “WE” جهودها لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بـ دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2025، وذلك من خلال إتاحة عدة وسائل إلكترونية حديثة لتسديد الفاتورة، بهدف تجنب انقطاع الخدمة أو فرض غرامات تأخير.

وتأتي هذه الخطوات في إطار خطة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة، وتطبيق “انستا باي” يعد من أبرز الوسائل التي تمكن المستخدمين من سداد الفواتير بشكل فوري وآمن.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2025 عبر الإنترنت

وفرت الشركة المصرية للاتصالات خدمة الاستعلام عن قيمة الفاتورة إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي، ويمكن للعملاء معرفة الفاتورة المستحقة باتباع الخطوات التالية:
1.الدخول على الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات عبر الرابط: https://te.eg/sl/Ar
2.اختيار أيقونة “الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي”
3.إدخال رقم التليفون الأرضي مسبوقا بكود المحافظة
4.الضغط على “إظهار الفاتورة” لعرض المبلغ المستحق
5.يمكن بعدها اختيار وسيلة الدفع المناسبة سواء عبر منافذ فوري أو مكاتب البريد أو من خلال فروع WE

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2025

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات أن فترة سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2025 تبدأ من الأول من يوليو وتستمر حتى 20 يوليو. وأكدت الشركة أن التأخير عن هذا الموعد قد يؤدي إلى فرض غرامة مالية أو تعليق الخدمة لحين السداد.

خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي عبر تطبيق انستا باي

أتاحت الشركة إمكانية سداد الفاتورة من خلال تطبيق “انستا باي” المعتمد من البنك المركزي المصري، باتباع الخطوات التالية:
1.تحميل تطبيق انستا باي من متجر الهاتف سواء لنظام أندرويد أو iOS
2.فتح التطبيق واختيار “دفع الفواتير” من القائمة الرئيسية
3.تحديد نوع الخدمة المراد سدادها واختيار “الشركة المصرية للاتصالات WE”
4.إدخال رقم التليفون الأرضي وكود المحافظة
5.الضغط على “التالي” لعرض قيمة الفاتورة
6.تأكيد عملية الدفع بإدخال الرقم السري الخاص بحساب انستا باي
7.يتم إرسال إشعار فوري بنجاح عملية السداد

مميزات الدفع الإلكتروني عبر انستا باي

يتميز تطبيق انستا باي بعدة مزايا، أبرزها:
سرعة تنفيذ عمليات الدفع
سهولة الاستخدام
الأمان الكامل في المعاملات
تجنب الذهاب إلى فروع الدفع أو الانتظار في الطوابير
دعم خطة الدولة نحو التحول الرقمي وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني


ومن المنتظر أن يشهد شهر يوليو الجاري زيادة كبيرة في معدلات استخدام التطبيقات الإلكترونية لسداد الفواتير، مع حرص الشركة المصرية للاتصالات على تطوير بنيتها التحتية الرقمية بما يضمن تقديم أفضل خدمة للعملاء في مختلف أنحاء الجمهورية.

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