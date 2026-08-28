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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

فنون وإنشاد واكتشاف مواهب .. "شارع الفن" يحتفي بالمولد النبوي في الإسكندرية

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال الشرقاوي

شهد شارع الحضارات "النبي دانيال" بمحطة الرمل بالإسكندرية، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، ونظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ضمن مبادرة "شارع الفن" التي أطلقتها الوزارة في إطار المشروع القومي للفنون تحت شعار "الثقافة حياة"، وتزامنا مع احتفالات المولد النبوي الشريف.

واستهلت الفعاليات بعرض فني لفريق كورال التذوق للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمود أبو زيد، قدمت خلاله باقة من الابتهالات في أداء جماعي، إلى جانب مجموعة من الأغاني الدينية التي تفاعل معها الجمهور منها "مدد مدد"، و"لأجل النبي".

واختتم الفريق برنامجه بمجموعة من الأغاني الطربية منها "طلعت يا محلى نورها"، "بعيد عنك، سألوني الناس، "القريب منك بعيد"، "غنى المزمار وقال"، "ليلة والله ليلة"، "قلبي عشقها"، و"إن راح منك يا عين".

أعقب ذلك ورشة رسم بورتريه مع الفنان إبراهيم فرحات، وورشة رسم على الوجه نفذتها الفنانتان جميلة نيازي، وروان محمود وسط إقبال كبير من الأطفال.

كما شهد اليوم ورشة مشغولات يدوية بالخرز تدريب كل من هند سيد وحنان سيد وأمنية الحبشي، بالإضافة إلى مسابقة ثقافية وفقرة اكتشاف مواهب في الغناء والإلقاء الشعري والإنشاد نفذها سيد عبد السلام.

وتواصلت الفعاليات المنفذة من خلال فرع ثقافة الإسكندرية التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، مع فقرة بودكاست "شارع الفن" استضاف خلالها أحمد صابر الفنان إبراهيم فرحات، للحديث عن تجربته في تقديم ورشة فنية لرسم البورتريه بشارع الحضارات.

وتحدث الفنان إبراهيم فرحات عن فن البورتريه، موضحا أن رسم الشخصية لا يقتصر على نقل ملامح الوجه، وإنما يمتد إلى محاولة التعبير عن روح الشخصية وتفاصيلها، مشيرا إلى قيامه برسم 12 شخصية في أقل من أربع دقائق خلال الورشة، مع  التركيز على التقاط التفاصيل الأساسية.

وأكد "فرحات" أن مثل هذه الفعاليات تسهم في الارتقاء بالذوق العام، وتمنح الجمهور فرصة للتعرف على الفنون المختلفة والتفاعل معها في أجواء مفتوحة.

كما شهد البودكاست رصد آراء بعض المشاركين في الفعاليات، عبروا عن سعادتهم بالأجواء الفنية التي يشهدها شارع الحضارات، وما توفره المبادرة من أنشطة متنوعة تجمع بين الموسيقى والفنون التشكيلية والورش الإبداعية واكتشاف المواهب، وغيرها من  الأنشطة التي أضفت أجواء من البهجة إلى الشارع السكندري.

حضر الفعاليات الفنانة د. منال يمني مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية، د. شريف حمدي مدير قصر ثقافة التذوق، داليا عاطف، عضو لجنة المرأة ذات الاحتياجات الخاصة بالمجلس القومي للمرأة، والمنسق العام المبادرة الرئاسية "أسرتي قوتي"، والشاعر أحمد عواد رئيس نادي الأدب المركزي، ولفيف من المثقفين، وأعداد غفيرة من الجمهور.

واختتم اليوم مع عرض فني لفرقة التحدي لذوي الهمم والتابعة لقصر ثقافة مصطفى كامل، قدمت خلاله مجموعة من الفقرات الاستعراضية بقيادة الفنان مصطفى عبده منها: "الحجالة"، "ابن مصر"، "البمبوطية"، "فرح إسكندراني"، "الصعيدي"، "يا بلدنا يا حلوة"، وختاما فقرة "التنورة الاستعراضية" بألوانها المبهجة.

وتنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات مبادرة "شارع الفن" يومي الخميس والجمعة بالإسكندرية من خلال برنامج متنوع يتناسب مع الخصوصية الثقافية للمحافظة، وذلك في سياق خطة الوزارة لتحقيق العدالة الثقافية ونشر الفنون والإبداع في الفضاءات والميادين العامة.

شارع الحضارات النبي دانيال الأنشطة الثقافية والفنية الدكتور عبد العزيز قنصوة الهيئة العامة لقصور الثقافة

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