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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

هل تشتهي الشوكولاتة؟.. إشارات في الجسم للاشتياق إليها

الشكولاتة
الشكولاتة
هاجر هانئ

يعشق الجميع الشوكولاتة، إلا أن اشتهائها قد يكون أحيانًا أمرًا لا يُطاق. يعتقد الخبراء أن هناك أسبابًا متعددة وراء ذلك، منها الجفاف، وإدمان السكر، والتوتر الشديد، والإرهاق، وحتى نقص المغنيسيوم، قد تكون بعض حالات اشتهاء الشوكولاتة، وخاصةً اشتهاء ما قبل الحيض، ناجمة عن عوامل ثقافية وليست بيولوجية.

الشوكولاتة من أكثر الأطعمة المحبوبة حول العالم، قد تتناولها كحلوى أو تشتهيها بين الوجبات، لكن من الناحية الطبية، قد يكون هناك سبب لذلك. يشير الشوق للشوكولاتة، وفقًا للأطباء، إلى عدة أمور: نقص في الجسم، أو حاجة لتحسين المزاج، أو حتى مجرد رغبة في الراحة أو الألفة.

يقول الأطباء إنها قد تكون طريقة جسمك في التعبير عن حاجته إلى العناصر الغذائية الضرورية لوظائف العضلات والاسترخاء، كما أنها تشير إلى انخفاض مستويات السيروتونين، الذي ينجم عن التوتر أو تقلبات المزاج، حيث تُفرز الشوكولاتة الدوبامين والسيروتونين، مما يُحسّن المزاج مؤقتًا.

علامات إحتياج الجسم لتناول الشكولاتة

 

-جفاف

إذا كنت تتوق إلى الشوكولاتة لأنك تعاني من الجفاف، وهو ما يحدث عندما لا يحتوي جسمك على كمية كافية من السوائل، إما بسبب عدم شرب كمية كافية من الماء أو فقدان السوائل من خلال العرق.

يقول الأطباء إن الجفاف قد يُشعرك بالجوع، خاصةً تجاه الأطعمة الحلوة كالشوكولاتة، إذ يصعب على جسمك الوصول إلى الجلوكوز المُخزّن في حالة الجفاف. تُعطيك الشوكولاتة طاقة فورية.

-ضغط

وفقاً للخبراء، قد يدفعك التوتر إلى الرغبة الشديدة في تناول الشوكولاتة. فرغم طعمها اللذيذ، إلا أنها ترتبط أيضاً بالراحة النفسية، ما قد يُثير ذكريات جميلة وممتعة، قد تلجأ أيضاً إلى الشوكولاتة عند الشعور بالتوتر، فهي مرتبطة نفسياً بشيء يُشعرك بالسعادة كحلٍّ للشعور السيء.

-شوق السكر

تحتوي الشوكولاتة، وخاصةً الشوكولاتة بالحليب والشوكولاتة البيضاء، على نسبة عالية من السكر، يُنشّط السكر مسارات المكافأة في الدماغ، مما يُثير الرغبة الشديدة في تناولها. لذا، إذا كنت تعتقد أنك مدمن على الشوكولاتة، فكّر في تناول الشوكولاتة الداكنة أو اختيار بدائل قليلة السكر أو خالية منه للمساعدة في كبح جماح الرغبة الشديدة.

-التعب

الشوكولاتة غنية بالكافيين، وهو مُعزز فوري للطاقة. لذا، إذا كنت تشتهي الشوكولاتة، فذلك بسبب الطاقة التي تحصل عليها من الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين، تحتوي شوكولاتة الحليب والشوكولاتة البيضاء على مستويات منخفضة نسبيًا من الكافيين مقارنةً بالشوكولاتة الداكنة.

-نقص المغنيسيوم

إذا كان جسمك يعاني من نقص المغنيسيوم، فقد تشتهي تناول قطعة من الشوكولاتة لتعويضه فورًا. ووفقًا للخبراء، فإن الشوكولاتة - وخاصةً الداكنة منها - غنية بعنصر غذائي رئيسي يُعدّ ضروريًا لصحة قلبك.

إذا كنت تشتهي الشوكولاتة، فقد يكون ذلك علامة على أن جسمك يحتاج إلى المزيد من هذا المعدن، الذي يسبب التعب وتقلبات المزاج وتشنجات العضلات، من بين أشياء أخرى.

كيفية التوقف عن الرغبة في تناول الشوكولاتة ؟

إذا كنت تريد كبح جماح رغباتك، عليك أن:

-ممارسة اليقظة الذهنية

تساعدك اليقظة على التركيز على شعور جسدك في اللحظة الحالية

-إلهاء

حاول تشتيت انتباهك بنشاط آخر لتخفيف الرغبة الشديدة.

-اشرب الكثير من الماء

يؤدي الجفاف إلى رغبتك في تناول الأطعمة الحلوة مثل الشوكولاتة، ويمكن أن يساعد شرب الماء في الحد من ذلك.

-تجنب الأطعمة الغنية بالسكر

تجنب تناول الأطعمة السكرية مثل الحلوى والمشروبات الغازية التي يمكن أن تساعد في إيقاف الرغبة الشديدة في تناول السكر.

-التحول إلى الشوكولاتة الداكنة

يمكنك الاستمتاع بالشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على 50 بالمائة أو أكثر، مع محتوى أعلى من الكاكاو وكمية أقل من السكر والحليب.

المصدر: timesnownews

الشوكولاتة اشتهاء الشوكولاتة المغنيسيوم

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