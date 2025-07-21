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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

سائقو فولفو العالمية يستغيثون: تعاني من مشاكل تتعلق بالسلامة

فولفو
فولفو
عزة عاطف

تتعرض شركة فولفو السويدية لضغوط متزايدة في الولايات المتحدة الأمريكية بعد رفع دعوى قضائية جماعية ضدها تتعلق بمشكلات السلامة في سيارتها الكهربائية بالكامل XC40 Recharge.

وسط تحذيرات من الإدارة الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) تطالب السائقين بتجنب استخدام وضع "B" المعروف بـ"القيادة بدواسة واحدة" حتى صدور تحديث برمجي.

الدعوى، التي انضم إليها أكثر من 100 مالك للسيارة، تزعم أن الطراز يعاني من تسارع غير مقصود وتقلبات في الأداء، مما يعرض السائقين والركاب لخطر الحوادث. 

ويؤكد المدعي الرئيسي، روبرت م. بيكر، أن سيارته موديل 2024 كانت تندفع للأمام بشكل مفاجئ أو تتباطأ بشكل غير متوقع أثناء القيادة بسرعات منخفضة أو عند تغيير التروس، وهو ما يصفه بأنه "خطر كبير على السلامة العامة".

وتشير الدعوى إلى أن فولفو كانت على علم بهذه العيوب استنادًا إلى اختبارات ما قبل الإنتاج، وشكاوى المستهلكين، وتقارير خدمة الوكلاء، وبيانات NHTSA، لكنها لم تتخذ إجراءات شاملة لمعالجتها. 

كما تتهم الشركة بـ"التقليل من شأن المشكلة" والاكتفاء بعمليات استدعاء محدودة، بينها استدعاء سابق لمعالجة فقدان مفاجئ للدفع، وآخر لطرازات 2021-2022 بسبب تسرب المياه إلى مجموعة مستشعر دواسة الوقود، دون معالجة الجذور الفعلية للمشكلة.

يقاضي المدعون فولفو استنادًا إلى انتهاك قوانين حماية المستهلك، والمنافسة غير العادلة، والإعلانات الكاذبة، والإخفاء الاحتيالي، مطالبين بتعويضات مالية، واسترداد الأموال، وإجراءات قضائية لإصلاح العيوب بشكل كامل.

تأتي هذه القضية في وقت حساس لصناعة السيارات الكهربائية، حيث تحاول الشركات تعزيز ثقة المستهلكين وسط المنافسة الشرسة، فيما تواجه فولفو تحديات إضافية بعد أنباء عن خسائر مالية متوقعة بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية وتأخيرات في إنتاج سياراتها الجديدة.

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