طريقة عمل دونتس صحي في الفرن بأسهل الخطوات

دونتس صحي في الفرن من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات و بمذاق لا يقاوم.
قدمت الشيف ساندرا مكاري، طريقة عمل دونتس صحي في الفرن فيما يلي…
مقادير دونتس صحي في الفرن
● 1 و¼ كوب دقيق أبيض
● 1 و¼ كوب دقيق أسمر
● رشة ملح
● ¼ كوب سكر
● 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
● 2 صفار بيضة
● 3 ملعقة زيت أو زبدة مذابة
● 2/3 كوب لبن دافئ
● نصف ملعقة صغيرة فانيليا
الوجه:
● 1 معلقة زبدة
التزيين:
● سوداني مجروش
● سبرينكلز
طريقة تحضير دونتس صحي في الفرن
يوضع على اللبن خميرة و سكر و تقلب المكونات
يوضع في العجان بيض , زيت ثم يضاف تدريجياً فانيليا , رشة ملح , دقيق أسمر ثم يضاف خليط اللبن بالخميرة مع الدقيق الأبيض , الزبدة مع استمرار خلط المكونات حتى تتماسك و تتجانس
تترك العجين قليلاً حتى يخمر
يفرد العجين و يشكل على شكل دونتس
يوضع على وجه الدونتس زبدة
يوضع الدونتس على صاج ثم يوضع فى الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج