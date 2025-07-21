طريقة عمل دونتس صحي في الفرن بأسهل الخطوات

دونتس صحي في الفرن من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات و بمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف ساندرا مكاري، طريقة عمل دونتس صحي في الفرن فيما يلي…



مقادير دونتس صحي في الفرن





● 1 و¼ كوب دقيق أبيض

● 1 و¼ كوب دقيق أسمر

● رشة ملح

● ¼ كوب سكر

● 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

● 2 صفار بيضة

● 3 ملعقة زيت أو زبدة مذابة

● 2/3 كوب لبن دافئ

● نصف ملعقة صغيرة فانيليا

الوجه:

● 1 معلقة زبدة

التزيين:

● سوداني مجروش

● سبرينكلز

طريقة تحضير دونتس صحي في الفرن



يوضع على اللبن خميرة و سكر و تقلب المكونات

يوضع في العجان بيض , زيت ثم يضاف تدريجياً فانيليا , رشة ملح , دقيق أسمر ثم يضاف خليط اللبن بالخميرة مع الدقيق الأبيض , الزبدة مع استمرار خلط المكونات حتى تتماسك و تتجانس

تترك العجين قليلاً حتى يخمر

يفرد العجين و يشكل على شكل دونتس

يوضع على وجه الدونتس زبدة

يوضع الدونتس على صاج ثم يوضع فى الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج