طريقة عمل صاج كفتة الدجاج… جديدة وغير تقليدية

صاج كفتة الدجاج من الأكلات غير التقليدية، التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص ولكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي وغير تقليدي ويمكنك تطبيقها في المنزل.

قدمت الشيف توتا مراد، مقدمة برنامج على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل صاج كفتة الدجاج، فيما يلي ….



مقادير صاج كفتة الدجاج





● صدور دجاج مفرومة

● فلفل أحمر أنصاف

● فلفل أخضر أنصاف

● كزبرة مفرومة

● بشر ليمونة

● ملح وفلفل

● بصل بودرة

● ثوم بودرة

● 3 ملعقة كبيرة لية ضاني مفرومة









طريقة تحضير صاج كفتة الدجاج

يفرم الخضار مع اللية في الكبة.

يخلط الخضار مع الدجاج المفروم.

تفرد الكفتة على صاج مبطن بورق زبدة.

توضع في الفرن حتى تمام الطهي.