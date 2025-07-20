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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أطعمة وأعشاب تقلل من التوتر.. تعرف عليها

اطعمة و اعشاب تقلل من التوتر|تعرف عليها
اطعمة و اعشاب تقلل من التوتر|تعرف عليها
رنا عصمت

الكورتيزول هو هرمون يتم إفرازه في الجسم أثناء فترات التوتر، وتشير الأبحاث إلى أن المستويات الأعلى من الكورتيزول ترتبط بالسمنة خاصة في منطقة البطن

وتوجد أطعمةواعشاب  تقلل هرمون التوتر وتحمي من زيادة الوزن الناتج عن الإجهاد ، نقدمها لك فى هذا التقرير وفقا لموقع إكسبريس..

اعشاب تقلل من التوتر..

1- اليانسون

يعد اليانسون أحد العلاجات المنزلية التى تعمل على استرخاء الجسم وتقضى على الأرق وقلة النوم، حيث يمكن اضافة ملعقة كبيرة من اليانسون إلى كوب من الماء المغلى ويترك حتى يبرد قليلا، ثم يصفى ويحلى بالعسل وبعد ذلك يشرب منه قبل النوم، كما يمكن اضافة الحليب إلى اليانسون فهو يساعد على تهدئة الأعصاب، بالإضافة إلى اكساب اليانسون طعما مميزا.

2- الميرامية

تعد الميرامية أحد الأعشاب الطبيعية التى تعمل على تهدئة الأعصاب وعلاج كافة الأمراض التى قد تسبب الأرق وقلة النوم مثل التهاب المفاصل والعظام، تقليل نسبة السكر فى الدم، علاج مشاكل الجهاز التنفسى وعدم القدرة على التنفس بشكل طبيعى، كما تعمل على تقوية الجسم بشكل عام، لذلك يمكن تحضير كوب من شاى الميرامية وشربه قبل الخلود إلى النوم مباشرة

3- البابونج

يلعب البابونج دورا فعالا فى علاج مشكلة الأرق وعدم القدرة على النوم، لأنه أحد الأعشاب الطبيعية التى تساعد على تهدئة الجسم والشعور بالإسترخاء، بالإضافة إلى التخلص من مشاكل الجهاز التنفسى، كما يعد علاجا فعالا لكافة الأمراض النفسية، حيث يمكن اضافة ملعقة كبيرة من عشبة البابونج إلى كوب من الماء المغلى، ثم يتم تصفيته ويشرب منه قبل النوم.

4- اللافندر

يحتوى اللافندر على العديد من الخصائص التى تقلل من الشعور بالتوتر والقلق، وهما أحد الأسباب التى تؤدى إلى الأرق وعدم القدرة على النوم، كما انه يعمل على علاج ضيق التنفس، لذلك ينصح يمكن اضافة ملعقة من عشبة اللافندر إلى كوب من الماء وغليه على النار لعدة دقائق، ثم يشرب منه قبل النوم، فهو يشعر الجسم بالإسترخاء والراحه.

5- الزنجبيل

يحتوى الزنجبيل على العديد من الخصائص والمواد الفعالة التى تعالج العديد من الأمراض المختلفة التى تعوق القدرة على النوم بشكل طبيعى، فهو يعالج ألام الصداع الناتج من التوتر والقلق، لذلك يستخدم لعلاج الأرق وقلة النوم عن طريق اضافة ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل إلى كوب من الماء المغلى، ثم يتم تحليته بالعسل ويشرب منه قبل الذهاب إلى النوم.

اطعمة تقضي على التوتر..

1-منتجات الالبان فهي تحتوي علي التربتوفان الذي يرفع مستوي هرمونات النوم

2-بذور الكتان لأنها تحتوي علي احماض الاوميجا 3 التي تقلل من التوتر والقلق وتساعد علي النوم

3-الموز غني بالماغنسيوم الذي يهدئ من تشنجات العضلات والقلق والتوتر ويساعد علي النوم

4-الكرز يحتوي علي الميلاتونين وهو عنصر اساسي للنوم

5-الشوفان يساعد علي النوم لقدرته علي تنظيم الساعة البيولوجية للجسم

اطعمة و اعشاب تقلل من التوترتعرف عليها التوتر اعشاب تقلل من التوتر

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