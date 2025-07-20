باستا بصوص الجبن الحار والثوم المحمص من الأطباق الشهية و اللذيذة التي يمكنك تناولها و إعدادها في المنزل بمذاق لا يقاوم.

قدم الشيف عماد الخشت، طريقة عمل باستا بصوص الجبن الحار والثوم المحمص، فيما يلي…..

مقادير باستا بصوص الجبن الحار والثوم المحمص





● 150 جرام فلفل أصفر وأحمر برنوازيه

● 80 مللي زيت زيتون

● 1/2 ملعقة صغيرة شطة خشنة

● 2 فص ثوم مفري

● 100 جرام بقسماط أبيض

● 500 جرام فيتوتشيني

● 2 بيضة

● 1/2 كوب جبنة رومي قديم مبشور

● 100 جرام جبنة مدخنة مبشورة

● 2 ملعقة صغيرة زعتر مفري

● 80 مللي كريمة لباني

طريقة تحضير باستا بصوص الجبن الحار والثوم المحمص



يسخن الزيت ويضاف الفلفل والشطة والثوم والبقسماط ويسوى مع التقليب حتى يطرى الفلفل ويحمر البقسماط والثوم.

تسلق المكرونة لمدة 12 دقيقة داخل مصفاة موضوعة في حلة بها ماء مغلي مملح ثم ترفع المصفاة مع الاحتفاظ بالماء الساخن.

يخفق البيض ويضاف إلى الجبن والزعتر والكريمة، ويرفع على نار هادئة مع التقليب المستمر 3 دقائق.

في هذه الأثناء يعاد غلي الماء، ونعيد المصفاة داخل الماء حتى تسخن المكرونة.

تصفى المكرونة وتغرف في صحن التقديم وتصب فوقها الصلصة.

تقدم ساخنة.