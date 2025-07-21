مدبولي: دعم الاستثمارات في قطاع التعدين وإتاحة المزيد من التيسيرات.. نواب: خطوة استراتيجية لتعظيم العوائد القومية ومواجهة التقلبات الاقتصادية

مدبولي: صناديق الاستثمار في الذهب تلعب دوراىرئيسيا في توفير بيئة استثمارية آمنة في السوق

برلماني: الاستثمار في قطاع التعدين يمنح الاقتصاد مرونة في مواجهة الأزمات العالمية

نائبة: الاستثمار في الذهب يحمي الدولة من تقلبات العملات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا أمس الأحد؛ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة جهود دعم الاستثمار في الذهب، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية .

وأكد رئيس الوزراء ضرورة مواكبة التطورات العالمية في أدوات الاستثمار في الذهب، واعتماد المواصفات القياسية للاندماج في التكتلات الاقتصادية المنتجة والمصدرة للذهب.



ونوه رئيس الوزراء إلى أهمية دور صناديق الاستثمار في الذهب في توفير بيئة استثمارية آمنة في سوق الذهب، واتاحتها للعديد من الخيارات أمام مختلف فئات المجتمع، وهو ما يسهم في تلبية رغباتهم في الاستثمار في هذا المعدن النفيس.

في هذا الصدد، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن دعم الاستثمار في قطاع التعدين لاسيما الذهب.

وأوضح " يحيي" في تصريح لـ"صدى البلد" أن الاستثمار في قطاع التعدين له عوائد إيجابية جبارة تتمثل أبرزها في

تعزيز الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتحفيز الصناعة المحلية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي الهام .

و أشار عضو البرلمان إلى أهمية الاستمرار في تحسين التكنولوجيا والبنية التحتية والتي يعتمد عليها قطاع التعدين بشكل رئيسي، ما يمنح الاقتصاد مرونة في مواجهة الأزمات العالمية.



من جانبه،ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن دعم الاستثمار في قطاع التعدين لاسيما الذهب، مؤكدة أنها خطوة هامة ستسهم في تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة ، من خلال جذب رؤوس الأموال وتقليل الاعتماد على الاستيراد .



وأشارت " الكسان" في تصريح لـ"صدى البلد" إلى أنه على الرغم من أن الذهب لم يعد يلعب دورا مباشرا في النظام النقدي الدولي، إلا ان الكثير من دول العالم تسعى إلى الاحتفاظ بكميات ضخمة منه للحماية من عدم الاستقرار الاقتصادي.

و أكدت عضو النواب على أهمية صناديق الاستثمار في الذهب ، وماتلعبه من دور رئيسي في أوقات التوترات الاقتصادية والتقلبات السوقية، وذلك لكونها أداة فعالة للتحوط من تقلبات العملات وأسعار الفائدة، مما يعزز من مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية.