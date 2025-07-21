أخبار العالم| إيران تعلن عن جولة محادثات نووية جديدة مع ثلاث قوى أوروبية.. وحافلات حكومية سورية تدخل السويداء لإجلاء المصابين والمحتجزين

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي كان أبرزها:

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء جنوبي سوريا، أحمد الدالاتي، اليوم الإثنين، عن قرب الإفراج عن عائلات البدو المحتجزة، في خطوة تعكس تقدمًا لافتًا في جهود التهدئة الجارية بين الأطراف المتنازعة، بعد أسبوع من الاشتباكات المسلحة بين مقاتلين دروز وعشائر بدوية في المحافظة.

أسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية، مساء السبت، 43 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال أقل من أربع ساعات، في واحدة من أكثر موجات الهجمات الجوية كثافة خلال الأسابيع الأخيرة، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية في بيان رسمي.

أعلنت السفارة الأمريكية في دمشق، الأحد، بدء ترتيبات لوجستية لتنفيذ عملية تبادل كاملة للأسرى والمعتقلين في سوريا، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل مرحلة أساسية في جهود خفض التصعيد وإرساء السلام المستدام داخل البلاد التي لا تزال تعاني من ويلات الصراع.

أعلن البيت الأبيض، الأحد، عن إلقاء القبض على أكثر من 100 ألف مهاجر غير شرعي داخل الولايات المتحدة منذ تسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهامه قبل ستة أشهر، في إطار سياسة مشددة تستهدف الحد من الهجرة غير النظامية إلى البلاد.

تعرضت عشرات المؤسسات الحكومية الأمريكية لهجوم إلكتروني واسع النطاق، وُصف بأنه "اختراق يوم الصفر"، بعد استغلال ثغرة أمنية خطيرة في خوادم شركة "مايكروسوفت"، وفق ما كشفته صحيفة "واشنطن بوست"، في تطور جديد يمثل إحراجًا كبيرًا لعملاق التكنولوجيا الأمريكي في مجال الأمن السيبراني.

دخلت حافلات تابعة للحكومة السورية، فجر الإثنين، إلى مدينة السويداء جنوب البلاد، في خطوة وصفت بأنها تمهيد لإجلاء المصابين والمحتجزين من المناطق التي شهدت أعنف مواجهات خلال الأيام الماضية بين فصائل درزية محلية ومقاتلين من أبناء العشائر، في واحدة من أسوأ موجات العنف التي تضرب المحافظة ذات الغالبية الدرزية منذ اندلاع الأزمة السورية.

قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، الأحد، إنه واثق من قدرة الولايات المتحدة على إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، رغم اقتراب مهلة الأول من أغسطس التي وصفها بـ"الصعبة" لبدء تطبيق الرسوم الجمركية.

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، أنها ستجري محادثات حول برنامجها النووي مع ثلاث قوى أوروبية يوم الجمعة المقبل في مدينة إسطنبول التركية، في خطوة تأتي وسط توتر متصاعد مع الغرب واستمرار الجمود في المفاوضات مع الولايات المتحدة.