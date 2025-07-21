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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أخبار العالم| إيران تعلن عن جولة محادثات نووية جديدة مع ثلاث قوى أوروبية.. وحافلات حكومية سورية تدخل السويداء لإجلاء المصابين والمحتجزين

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي كان أبرزها:


سوريا.. الداخلية تعلن الإفراج عن عائلات البدو في السويداء خلال ساعات

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء جنوبي سوريا، أحمد الدالاتي، اليوم الإثنين، عن قرب الإفراج عن عائلات البدو المحتجزة، في خطوة تعكس تقدمًا لافتًا في جهود التهدئة الجارية بين الأطراف المتنازعة، بعد أسبوع من الاشتباكات المسلحة بين مقاتلين دروز وعشائر بدوية في المحافظة.

الدفاعات الروسية تسقط 43 مسيرة أوكرانية في تصعيد جديد للهجمات الجوية

أسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية، مساء السبت، 43 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال أقل من أربع ساعات، في واحدة من أكثر موجات الهجمات الجوية كثافة خلال الأسابيع الأخيرة، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية في بيان رسمي.

السفارة الأمريكية في دمشق تكشف عن ترتيبات لوجستية لتبادل الأسرى بسوريا

أعلنت السفارة الأمريكية في دمشق، الأحد، بدء ترتيبات لوجستية لتنفيذ عملية تبادل كاملة للأسرى والمعتقلين في سوريا، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل مرحلة أساسية في جهود خفض التصعيد وإرساء السلام المستدام داخل البلاد التي لا تزال تعاني من ويلات الصراع.

البيت الأبيض: اعتقال 100 ألف مهاجر غير شرعي منذ تولي ترامب الرئاسة

أعلن البيت الأبيض، الأحد، عن إلقاء القبض على أكثر من 100 ألف مهاجر غير شرعي داخل الولايات المتحدة منذ تسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهامه قبل ستة أشهر، في إطار سياسة مشددة تستهدف الحد من الهجرة غير النظامية إلى البلاد.

هجوم سيبراني عالمي يضرب مؤسسات أمريكية بسبب ثغرة في أنظمة مايكروسوفت

تعرضت عشرات المؤسسات الحكومية الأمريكية لهجوم إلكتروني واسع النطاق، وُصف بأنه "اختراق يوم الصفر"، بعد استغلال ثغرة أمنية خطيرة في خوادم شركة "مايكروسوفت"، وفق ما كشفته صحيفة "واشنطن بوست"، في تطور جديد يمثل إحراجًا كبيرًا لعملاق التكنولوجيا الأمريكي في مجال الأمن السيبراني.

سوريا.. حافلات حكومية تدخل السويداء لإجلاء المصابين والمحتجزين

دخلت حافلات تابعة للحكومة السورية، فجر الإثنين، إلى مدينة السويداء جنوب البلاد، في خطوة وصفت بأنها تمهيد لإجلاء المصابين والمحتجزين من المناطق التي شهدت أعنف مواجهات خلال الأيام الماضية بين فصائل درزية محلية ومقاتلين من أبناء العشائر، في واحدة من أسوأ موجات العنف التي تضرب المحافظة ذات الغالبية الدرزية منذ اندلاع الأزمة السورية.

أمريكا تضغط من أجل اتفاق تجاري مع أوروبا وترامب يلوّح برسوم شبه حتمية

قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، الأحد، إنه واثق من قدرة الولايات المتحدة على إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، رغم اقتراب مهلة الأول من أغسطس التي وصفها بـ"الصعبة" لبدء تطبيق الرسوم الجمركية.

إيران تعلن عن جولة محادثات نووية جديدة مع ثلاث قوى أوروبية في إسطنبول

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، أنها ستجري محادثات حول برنامجها النووي مع ثلاث قوى أوروبية يوم الجمعة المقبل في مدينة إسطنبول التركية، في خطوة تأتي وسط توتر متصاعد مع الغرب واستمرار الجمود في المفاوضات مع الولايات المتحدة.

سوريا السويداء ترامب إيران موسكو كييف روسيا

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