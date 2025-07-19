ترامب يرفع دعوى تشهير ضد صحيفة وول ستريت جورنال

رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعوى تشهير ضد صحيفة وول ستريت جورنال ، والصحفيين الذين كتبوا قصة عن مجموعة من الرسائل المهداة إلى جيفري إبستين في عيد ميلاده الخمسين في عام 2003، بما في ذلك مذكرة تحمل اسم ترامب ورسم لامرأة عارية، وفق ما ذكرت سي إن إن الأمريكية.

وتُمثّل هذه الدعوى، التي تسعى للحصول على تعويضات لا تقل عن 20 مليار دولار، تصعيدًا غير مسبوق في حملة ترامب القانونية المستمرة ضد شركات الإعلام التي يعتبرها معارضةً له.

ونفى ترامب أن يكون قد كتب المذكرة.

في ملف مكون من 18 صفحة، يتهم فريق ترامب القانوني الشركة الأم لصحيفة "وول ستريت جورنال" بارتكاب "إخفاقات صارخة في أخلاقيات الصحافة ومعايير دقة التقارير".

ويشير الملف إلى أن الصحيفة، في تقريرها، لم تنشر الرسالة التي يزعم مراسلوها أن ترامب هو من كتبها.

وكتب محامي ترامب ، في الدعوى التي رفعها في محكمة اتحادية في ميامي: "السبب وراء هذه الإخفاقات هو عدم وجود رسالة".