فيضانات أنقرة تحول الشوارع إلى بحيرات وتهدم جدران المنازل | شاهد

أفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية "الأناضول"، بأن العاصمة أنقرة شهدت فيضانات عارمة حولت الشوارع والطرق إلى بحيرات، وغمرت المياه العديد من المنازل والشركات والأنفاق.

فيضانات أنقرة

أوضحت وكالة الأناضول أنه تم جر المركبات وحدثت اضطرابات في حركة المرور، وساعد رجال الانقاذ المواطنين الأتراك على النجاة من خطر الغرق في فيضانات أنقرة، وحملهم على سلالم بعيدا عن المياه التي غمرت الطرقات.

وتظهر لقطات فيديو العواقب المدمرة للأمطار الغزيرة في منطقة كيتسيورين بالعاصمة التركية أنقرة، حيث غمرت الفيضانات الشديدة الشوارع وجرفت المركبات، وهدمت جدران المباني السكنية.

وتشبه الفيضانات التي غمرت أنقرة، ما جرى في ولاية تكساس الأمريكية خلال الأيام الماضية وتسببت في مقتل العشرات، بالإضافة إلى ولاية نيويورك والتي شهدت مشاهد مروعة للفيضانات.