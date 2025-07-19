قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القومي لتنظيم الاتصالات يُقر تعويضات إضافية لعملاء الإنترنت الثابت مسبق الدفع
غادر المعسكر وحضر حفل راغب علامة.. أزمات فتوح لا تنتهي في الزمالك
الكرة الذهبية 2025 .. هل يفعلها صلاح لأول مرة فى التاريخ؟
“أنت محرمة علي" هل يقع بها طلاقا ؟ .. عطية لاشين يوضح الحكم الشرعي
وقف شامل وفوري لإطلاق النار بالسويداء.. تفاصيل
أفضل أعمال البر في الحر الشديد.. مركز الأزهر يوضح
سهرة بمليون جنيه.. الزمالك يغرم فتوح ويوقف مستحقاته ويحيله للتحقيق
الرئاسة السورية تعلن وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار في السويداء
ميزة اسألني من جوجل.. دع الذكاء الاصطناعي يحجز المواعيد نيابة عنك
موعد المباريات الودية لـ الأهلي بمعسكر تونس
لطلاب الثانوية العامة.. سدد رسوم اختبارات القدرات 2025 بهذه الطريقة
رويترز: قوات الأمن تبدأ بالانتشار في السويداء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الوفيات تتضاعف ثلاث مرات.. عودة "الملاريا" بقوة في زيمبابوي

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
القسم الخارجي

تشهد زيمبابوي عودة مقلقة لمرض الملاريا بعد سنوات من التقدم في مكافحته، حيث سجلت البلاد 115 تفشيًا للمرض منذ بداية عام 2025، مقارنة بتفشٍ واحد فقط في العام الماضي، في حين تضاعفت أعداد الوفيات ثلاث مرات خلال الأشهر الستة الماضية، وفقًا لبيانات وزارة الصحة نقلتها صحيفة الجارديان البريطانية.

وترجع أسباب هذا الانفجار في أعداد الإصابات إلى قرار الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب في يناير الماضي بوقف تمويل برامج مكافحة الملاريا والسل وفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) في البلاد، وهو القرار الذي وصفه خبراء صحيون بـ"الضربة القاسية" لجهود زيمبابوي في القضاء على الملاريا.

وأفادت وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بالملاريا ارتفع بنسبة 180% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث قفزت أعداد الوفيات من 45 وفاة في 2024 إلى 143 وفاة حتى نهاية أبريل 2025. وبلغ إجمالي الإصابات حتى نهاية يونيو 119,648 حالة، فيما سُجلت 334 وفاة.

كما أدى وقف التمويل الأمريكي إلى تعطل توزيع الناموسيات المعالجة بالمبيدات، وهي الوسيلة الأساسية للوقاية من لدغات البعوض الناقل للمرض، حيث أقرت وزارة الصحة بعجز يقدر بـ600 ألف ناموسية، رغم محاولاتها سد الفجوة محليًا.

وقال إيتاي روسيكه، مدير مجموعة العمل المجتمعية للصحة في زيمبابوي، إن سنوات من التقدم في مكافحة الملاريا باتت مهددة بالانهيار، مؤكدًا أن "التمويل المحلي المستدام أصبح ضرورة عاجلة للحفاظ على جهود الوقاية والعلاج". 

وأضاف: "حين تنفد ناموسيات الوقاية وأدوية الحوامل، تُزهق الأرواح. وحين تتعطل إمدادات أجهزة الفحص والعلاجات الأساسية، ترتفع الإصابات والوفيات بشكل حاد".

ويمثل الأطفال دون سن الخامسة نحو 14% من إجمالي الحالات المسجلة، ما يضاعف القلق من تداعيات الأزمة الصحية الراهنة.

وكانت زيمبابوي قد وضعت هدفًا وطنياً للقضاء على الملاريا بحلول عام 2030، ضمن خطة الاتحاد الأفريقي، عبر حملات التوعية المجتمعية ورش المبيدات وتحسين أنظمة الترصد الصحي. غير أن هذه الاستراتيجية باتت تواجه انتكاسة خطيرة.

بدوره، دعا وزير الصحة الأسبق، الدكتور هنري مادزوريرا، الحكومة إلى تعبئة الموارد المحلية لتعويض النقص في التمويل، مؤكدًا أن "الاعتماد المفرط على المانحين في مكافحة الملاريا لم يعد خيارًا آمنًا".

الملاريا زيمبابوي الجارديان ترامب البعوض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة عندما تدق 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

أسعار السجائر

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد بيان الزيادة الجديدة.. كليوبترا بكام؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 وآخر أخبار التصحيح .. تفاصيل عاجلة

بائع العسلية بالمحلة

فشل الصلح بين أسرة الشاب المتهم وأسرة بائع العسلية بالمحلة ..فيديو وصور

هل أنت منهم؟.. رفع المرتبات 600% رسميًا لموظفي الحكومة من هذه الفئات

هل أنت منهم؟.. رفع المرتبات 600% رسميًا لموظفي الحكومة من هذه الفئات

أسعار الدواجن

هبوط جديد .. أسعار الدواجن اليوم السبت| وهذا ثمن البانيه

كيفية الحصول على 10 جيجابايت إنترنت مجانا من شركات المحمول في مصر

كيفية الحصول على 10 جيجابايت إنترنت مجانا من شركات المحمول في مصر

الأطفال الخمسه المتوفين بديرمواس

بعد ظهور نفس الأعراض.. نقل والد الأشقاء الخمسة المتوفين بديرمواس لمستشفى أسيوط

ترشيحاتنا

أسرار استجابة الدعاء بأسماء الله الحسنى

أسرار استجابة الدعاء بأسماء الله الحسنى.. علي جمعة يوضح

حكم استخدام المسبحة فى ذكر الله

حكم استخدام المسبحة فى ذكر الله.. الأزهر يجيب

صيام شهرين متتابعين

ثلاث حالات توجب صيام شهرين متتابعين ككفارة..عالم أزهري يكشف عنها

بالصور

الألبان والمشروبات الغازية الأبرز.. تجنبي هذه الأطعمة أثناء الدورة الشهرية؟

أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟
أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟
أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟

علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة.. حطوات سريعة وسهلة

علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة
علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة
علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة

طريقة عمل الأرانب بمذاق لا يقاوم وشكل شهي

طريقة عمل الأرانب
طريقة عمل الأرانب
طريقة عمل الأرانب

إقبال جماهيري كبير على حفل هاني شاكر وفرقة رضا بمسرح البالون

هاني شاكر
هاني شاكر
هاني شاكر

فيديو

أنغام

أنغام تشكر الشركة المتحدة والمايسترو هاني فرحات بمهرجان العلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

المزيد