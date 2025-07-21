البيت الأبيض: اعتقال 100 ألف مهاجر غير شرعي منذ تولي ترامب الرئاسة

أعلن البيت الأبيض، الأحد، عن إلقاء القبض على أكثر من 100 ألف مهاجر غير شرعي داخل الولايات المتحدة منذ تسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهامه قبل ستة أشهر، في إطار سياسة مشددة تستهدف الحد من الهجرة غير النظامية إلى البلاد.

وأوضح بيان رسمي أن "هيئة الهجرة والجمارك اعتقلت بأمر مباشر من الرئيس ترامب أكثر من 100 ألف مجرم أجنبي"، مشيرًا إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة إجراءات واسعة تتخذها الإدارة الأمريكية الجديدة لإحكام السيطرة على الحدود، وتقليص عدد المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين داخل الأراضي الأمريكية.

قيود صارمة على الإفراج المؤقت

وذكر البيان أن السلطات الأمريكية نجحت في الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين، وتقليص حالات الإفراج عنهم داخل الولايات المتحدة قبل صدور قرارات ترحيلهم من المحاكم المختصة، مؤكدًا أن "صفرًا من المهاجرين الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني قد أُطلق سراحهم مؤخرًا، مقارنة بـ 27.700 حالة إطلاق سراح في الفترة نفسها من العام الماضي".

وتعكس هذه الأرقام تحولًا حادًا في نهج إدارة ترامب مقارنة بسياسات الرئيس السابق جو بايدن، والتي اتُهمت من قبل الجمهوريين بأنها "متساهلة" في التعامل مع ملف الهجرة.

دعم قضائي لنهج ترامب

وتطرق البيان كذلك إلى موقف المحكمة العليا الأمريكية، التي قال إنها "تؤيد أجندة الرئيس ترامب"، موضحًا أنها "منعت القضاة من إصدار أحكام توقف أوامر الرئيس على المستوى الوطني"، كما سمحت بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة وفق اتفاقيات موقعة، وأجازت في الوقت ذاته إنهاء برنامج الحماية المؤقتة لأكثر من 500 ألف مهاجر، ما يفتح الباب أمام ترحيلهم.